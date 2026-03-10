Представители 22 стран приняли участие в Пятой международной конференции по загрязнению окружающей среды

Профессор Хоанг Чунг Тхам (Обернский университет, США), председатель организационного комитета конференции. (Фото: ICISE).

9 марта в квартале Куйнённам (провинция Зялай) Ассоциация « «Наука и встречи во Вьетнаме» и Международный центр междисциплинарной науки и образования (ICISE) совместно с Азиатско-Тихоокеанским обществом токсикологии и химии окружающей среды (SETAC AP), Обернским университетом (США) и Вьетнамской академией науки и технологий провели «Пятую международную конференцию по загрязнению окружающей среды, мерам восстановления и управлению» (ICEPORM).



В конференции приняли участие около 90 делегатов - учёных и специалистов в области экологического управления из университетов, научно-исследовательских институтов, предприятий и государственных органов 22 стран мира.



На конференции было представлено около 90 научных докладов на пленарных заседаниях, параллельных секциях и постерных сессиях, охватывающих широкий круг тем, включая комплексное загрязнение окружающей среды, экологическую токсикологию, общественное здоровье, оценку экологических рисков, технологии и решения по очистке и восстановлению окружающей среды, управление окружающей средой и экологическую политику. При этом загрязнение микропластиком и его воздействие на природные экосистемы стало одной из ключевых тем глобального значения, особенно для стран Юго-Восточной Азии. В рамках конференции также состоялись рабочие встречи с органами экологического управления Вьетнама, направленные на продвижение разработки программ сотрудничества в сфере экологического управления и устойчивого развития.



Выступая на конференции, доктор Нгуен Хыу Ха, заместитель директора Департамента науки и технологий провинции Зялай, подчеркнул, что в условиях изменения климата, истощения природных ресурсов и необходимости перехода к зелёной модели роста особое значение имеет доступ к новым научным достижениям, применение передовых технологий и укрепление международного сотрудничества.



Доцент, доктор Хироси Ямамото (Национальный институт экологических исследований Японии), председатель Азиатско-Тихоокеанского общества токсикологии и химии окружающей среды (SETAC AP). (Фото: ICISE).

Он отметил, что конференция станет площадкой для широкого обмена новыми научными результатами, передовыми технологическими решениями и эффективным управленческим опытом, что будет способствовать повышению потенциала управления окружающей средой, совершенствованию политики и достижению цели гармоничного развития экономики, общества и окружающей среды.

По словам профессора Хоанг Чунг Тхама из Обернского университета, загрязнение окружающей среды, вызванное деятельностью человека, вызывает серьёзную обеспокоенность, особенно в развивающихся странах с высокими темпами экономического роста, таких как государства Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам.



Он подчеркнул, отметил, что человек живёт и зависит от ресурсов экосистем. Поэтому защита окружающей среды с целью сохранения функций и услуг экосистем для человеческого общества, а также обеспечения устойчивого развития имеет чрезвычайно важное значение. Для решения этих проблем необходимы комплексные подходы при сотрудничестве различных заинтересованных сторон, включая учёных, управленцев и частный сектор.



Накануне конференции были организованы краткосрочные обучающие программы по оценке экологических рисков и анализу микропластика для аспирантов, а также молодых учёных из Вьетнама и других стран.



Кроме того, на конференции были представлены программы послевузовского образования и возможности получения стипендий в ведущих университетах мира.



Конференция завершится 12 марта.