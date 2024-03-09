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Представители ООН: Вьетнам добился успехов в расширении прав и возможностей женщин
Ми никогда в жизни не чувствовала такой уверенности и уважения – сейчас она главный кормилец в семье, несмотря на то, что стала жертвой торговли людьми. Это стало возможным с помощью Международной организации по миграции, при поддержке правительства Великобритании и в сотрудничестве с партнерами по реинтеграции из Министерства труда, по делам инвалидов и социальным вопросам, которые предоставили Ми трех коз – источник пищи и дополнительного дохода – и способствовали ее социальной реинтеграции.
Эти истории демонстрируют, что женщины, получив такую возможность, готовы упорно трудиться, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
По словам представителей ООН, Вьетнам добился успехов в расширении прав и возможностей женщин. Законодательство, включая Закон о гендерном равенстве и специальную 35-процентную квоту кандидатов для женщин в Национальной ассамблее, создало правовую и политическую среду для привлечения инвестиций в расширение прав и возможностей женщин. Усилия приносят результаты: страна поднялась на 11 позиций в последнем глобальном индексе гендерного разрыва Всемирного экономического форума, поднявшись с 83-го на 72-е место из 146 стран. Уровень участия женщин в рабочей силе Вьетнама, превышающий 70%, считается одним из самых высоких в мире, а представленность женщин в парламенте Вьетнама составляет 30,26%, что превышает среднемировой показатель в 25,5%.
Тем не менее, как и везде в мире, женщины по-прежнему сталкиваются с препятствиями на пути к равным возможностям в области образования, трудоустройства и доступа к руководящим должностям. Особенно выделяются этнические общины и женщины-инвалиды. Партийные органы и Народный совет состоят только из 6% и 7,3% женщин - членов этнических групп соответственно, по сравнению с этническими кадрами мужского пола (36,1% и 39,0%). В то время как Вьетнам находится на хорошем пути на других уровнях, требуется больше работы на уровне коммун, где только 22% женщин входят в состав народных комитетов коммун.
«Оглядываясь назад на достижения последних 29 лет осуществления Пекинской декларации и Платформы действий по расширению прав и возможностей женщин и почти 40 лет с момента принятия Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 1981 году, мы можем сделать некоторые важные выводы для ускорения прогресса в интересах женщин», - сказали они..
Усиление руководящей роли женщин в государственных и частных учреждениях повышает эффективность работы учреждений. До 80% ведущих предприятий с положительными результатами и стабильной деятельностью во время COVID-19, котирующихся на фондовой бирже Хошимина, возглавляли женщины, в то время как только 26,5% женщин являлись владельцами бизнеса и генеральными директорами во Вьетнаме. Более того, лидерство женщин и их участие в ключевых институтах необходимы для борьбы с предвзятостью и стереотипами и укрепления общественного доверия. Ожидается, что к 2030 году в 70% государственных органов управления хотя бы одна женщина будет занимать руководящую должность.
Повышение качества образования для женщин и девочек и обеспечение равного доступа к обучению лидерству, развитию карьеры и финансируемым программам, особенно в области STEM, является ключом к успешной цифровой трансформации. Доля женщин-выпускниц, получающих высшее образование в областях STEM во Вьетнаме, составляет 36,5%. В Политехническом университете обучается более 78% студентов мужского пола по сравнению с 22% студенток женского пола. Поскольку к 2050 году 75% рабочих мест во всем мире будут связаны со STEM, ориентация на гендерное равенство в STEM-образовании предотвратит растущий дисбаланс, который может усугубиться в результате цифровой трансформации.
Хотя женщины являются трудолюбивыми и не менее компетентными, чем мужчины, им по-прежнему платят меньше. Во всем мире женщины зарабатывают 77% от того, что зарабатывают мужчины. Поэтому остро необходимы системы социальной защиты, учитывающие гендерные аспекты, которые обеспечивают равный доступ и поддержку малоимущим женщинам и девочкам. Эти системы помогают устранить неравенство в доходах, улучшить результаты в области образования и здравоохранения и предотвратить насилие по признаку пола.
«Они также способствуют доступу к достойной работе и облегчают переход женщин от неформальной занятости к формальной», - говорится в статье.
Инновационные финансовые решения выводят женщин и девочек из бедности. Обеспечение выделения и расходования государственных ресурсов для удовлетворения потребностей женщин и девочек гарантирует примерно 230 000 бедным домохозяйствам в сельской местности жилищную поддержку к 2025 году – Вьетнам четко продемонстрировал это в рамках своей Национальной целевой программы по новому развитию сельских районов. Ряд инновационных механизмов финансирования, позволяющих увеличить инвестиции в здравоохранение, образование и инфраструктуру и сделать услуги социальной защиты доступными для самых отсталых слоев населения, приведет к экономическому процветанию страны.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций вновь заявляет, что «мы должны инвестировать в программы, направленные на прекращение насилия в отношении женщин, а также на содействие вовлечения женщин и их лидерства в экономику, цифровые технологии, миростроительство и борьбу с изменением климата».
Размышляя о теме Международного женского дня в этом году «Инвестируйте в женщин: ускоряйте прогресс», мы подчеркиваем важность расширения прав и возможностей женщин и их поддержку для продвижения вперед общества.
«Истории Ми и Ле Тхи Ха Жанг говорят нам, что будущее может и должно быть светлее», - заключили они.