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Представители авиационного сообщества Азии обсудили возобновление рейсов

Утром 6 июня в Дананге открылся Форум развития азиатских маршрутов 2022 года (Routes Asia) с участием более 500 делегатов – представителей более 200 авиакомпаний, аэропортов, поставщиков авиауслуг из 42 стран и территорий.

Это единственное международное мероприятие по продвижению инвестиций в авиационный сектор Азии, которое впервые проводится в Дананге, Вьетнам, и собрало политиков из авиакомпаний и аэропортов, направлений и поставщиков ведущих мировых авиационных секторов, чтобы реализовать план действий по ускорению восстановления в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Выступая на Форуме, г-н Динь Виет Тханг, директор Управления гражданской авиации Вьетнама (CAAV), сказал, что успешная организация Routes Asia 2022 подтвердит роль Вьетнама в целом и Дананга как безопасное и привлекательное место для туристов после эпидемии COVID-19, динамичный центр авиации и туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Как авиационная администрация Вьетнама, мы обещаем создать наиболее благоприятные условия для лицензирования и работы во Вьетнаме в целом и в Дананге в частности для авиакомпаний при возобновлении во Вьетнам международных рейсов», — сказал Динь Вьет Тханг.

На церемонии открытия были представлены и обсуждены темы, направленные на восстановление региональной авиационной связи, включая политику, решения, снятие влияний COVID-19 на поведение потребителей, тенденции в сфере путешествий и наиболее эффективные стратегии восстановления рыночного спроса.

Гости Форума также посетили стенды о туризме и авиации Азии, приняли участие во встречах и установили прямые деловые связи, которые были заранее запланированы в системе Routes Asia, конференциях и семинарах, проходящих с 6 по 8 июня.

ВИА

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