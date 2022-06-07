Представители авиационного сообщества Азии обсудили возобновление рейсов

Это единственное международное мероприятие по продвижению инвестиций в авиационный сектор Азии, которое впервые проводится в Дананге, Вьетнам, и собрало политиков из авиакомпаний и аэропортов, направлений и поставщиков ведущих мировых авиационных секторов, чтобы реализовать план действий по ускорению восстановления в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Выступая на Форуме, г-н Динь Виет Тханг, директор Управления гражданской авиации Вьетнама (CAAV), сказал, что успешная организация Routes Asia 2022 подтвердит роль Вьетнама в целом и Дананга как безопасное и привлекательное место для туристов после эпидемии COVID-19, динамичный центр авиации и туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Как авиационная администрация Вьетнама, мы обещаем создать наиболее благоприятные условия для лицензирования и работы во Вьетнаме в целом и в Дананге в частности для авиакомпаний при возобновлении во Вьетнам международных рейсов», — сказал Динь Вьет Тханг.

На церемонии открытия были представлены и обсуждены темы, направленные на восстановление региональной авиационной связи, включая политику, решения, снятие влияний COVID-19 на поведение потребителей, тенденции в сфере путешествий и наиболее эффективные стратегии восстановления рыночного спроса.

Гости Форума также посетили стенды о туризме и авиации Азии, приняли участие во встречах и установили прямые деловые связи, которые были заранее запланированы в системе Routes Asia, конференциях и семинарах, проходящих с 6 по 8 июня.