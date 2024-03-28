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Председатль НС Выонг Динь Хюэ принял сенатора США Кирстена Гиллибранда
Сенаторы и конгрессмены нескольких штатов США подтвердили свою надежду на развитие двусторонних отношений в таких сильных для США областях, как энергетика, скоростные магистрали, сжиженный природный газ, экологически чистое топливо, переработка угля в строительные материалы, переход к зеленой энергетике, полупроводники, окружающая среда и спорт высоких достижений.
Председатль НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что Вьетнам считает США стратегически важным партнером и высоко ценит последовательную политику США, направленную на поддержку сильного, независимого, самодостаточного и процветающего Вьетнама.
Вьетнам готов сотрудничать с США в продвижении всеобъемлющего стратегического партнерства на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга, в соответствии с интересами народов двух стран и способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе.
Повышение статуса двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства придало импульс и открыло новые возможности для укрепления сотрудничества двух стран по всем каналам и во всех областях, включая традиционные и прорывные сферы, такие как инновации, искусственный интеллект (ИИ), подготовка человеческих ресурсов, полупроводники, цепочки поставок, энергетический переход и спорт, заявил он.
Вьетнам приветствует усилия США по укреплению ответственного сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом и надеется, что страна в рамках Индо-Тихоокеанской стратегии и региональных инициатив продолжит демонстрировать твердую приверженность поддержке центральной роли АСЕАН, Всеобъемлющего стратегического партнерства АСЕАН-США и Партнерства Меконг-США, тем самым внося позитивный вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе.
По словам председателя НС Вьетнама, сотрудничество между двумя парламентами является важным компонентом в общих отношениях между Вьетнамом и США. Он выразил надежду, что члены парламента США будут продолжать вносить свой вклад в углубление отношений между двумя странами и их парламентами в ближайшее время в соответствии с всеобъемлющим стратегическим партнерством, а также активизировать обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоком уровне.
Председатль НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что законодательные органы и правительство Вьетнама всегда стремятся совершенствовать законодательную базу, улучшать инвестиционный климат, повышать конкурентоспособность и создавать благоприятные условия для сотрудничества бизнеса и инвестиций во Вьетнаме, в том числе из США. Он предложил депутатам продолжить уделять внимание созданию условий для того, чтобы вьетнамская община в США интегрировалась, развивалась и вносила свой вклад в отношения двух стран.
Обсуждая региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, председатель НС Вьетнама подчеркнул, что Вьетнам высоко ценит партнерство Меконга и США и благодарит американскую сторону за поддержку позиции Вьетнама и АСЕАН в отношении Восточного моря.
Кирстен Гиллибранд высоко оценила идеи и предложения председателя НС Выонг Динь Хюэ, добавив, что они будут изучены делегацией, чтобы быть реализованными во имя общих ценностей и целей двух стран.