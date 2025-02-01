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НОВОСТИ

Председатель EuroCham: Структурная реформа и инновация способствуют устойчивому развитию Вьетнама

Согласно последнему отчету Европейской торговой палаты во Вьетнаме (EuroCham), индекс доверия бизнеса (BCI) во Вьетнаме достиг самого высокого уровня за более чем два года, поднявшись до 61,8% в четвертом квартале 2024 года по сравнению с 46,3% за тот же период прошлого года. Председатель EuroCham во Вьетнаме Бруо Ясперт отметил, что страна продолжает оставаться привлекательным направлением для иностранных инвесторов, включая европейские предприятия. Согласно отчету EuroCham за четвертый квартал 2024 года, 75% руководителей европейских предприятий во Вьетнаме считают страну идеальным выбором для реализации инвестиционных проектов.

По словам Ясперта, рост доверия европейских предприятий обусловлен, прежде всего, благоприятной экономической политикой Вьетнама. Важную роль играют налоговые льготы, активная поддержка правительства как для крупных инвесторов, так и для малых и средних предприятий (SMEs) в промышленных зонах, а также значительные инвестиции в обучение и развитие рабочей силы.

Кроме того, Вьетнам имеет конкурентные преимущества в виде доступных цен на землю и электроэнергию, которые на 25% ниже, чем в Китае, а также наличия большого количества рабочей силы, способной удовлетворить потребности инвесторов.

Также вьетнамское правительство считается одним из самых эффективных в мире в вопросах поддержки инвесторов, оперативно реагируя на вызовы и оставаясь открытым для бизнеса. Сочетание этих факторов укрепляет позиции Вьетнама как перспективного стратегического инвестиционного центра для европейских компаний, подчеркнул Жаспарт.

Вместе с тем, Ясперт отметил существующие ограничения, такие как неопределенность и несогласованность некоторых нормативных актов, усложняющие процесс регистрации предприятий, сложные таможенные процедуры и дублирование функций различных государственных органов.

Ясперт подчеркнул, что для раскрытия своего полного экономического потенциала Вьетнам должен упростить нормативную базу, повысить прозрачность административных процедур и повысить эффективность работы таможенных служб. Кроме того, реформирование государственного аппарата и активизация сотрудничества с европейскими партнерами станут ключевыми шагами для дальнейшего устойчивого развития страны.

ИЖВ/ВИА

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