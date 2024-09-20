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Председатель 78-й сессии ГА ООН: Визит генсека ЦК КПВ, президента То Лама демонстрирует твердость политических обязательств Вьетнама

С 21 сентября генсек ЦК КПВ, президент То Лам во главе высокопоставленной вьетнамской делегации примет участие в Саммите будущего в рамках 79-й сессии ГА ООН и проведет рабочие встречи в США.
   Генсек ЦК КПВ, президент То Лам. Фото: ВИА  
Председатель 78-й сессии ГА ООН Деннис Фрэнсис отметил, что участие Генерального секретаря ЦК КПВ, президента То Лама в Неделе саммитов Генеральной Ассамблеи ООН в этом году демонстрирует высочайшее политическое обязательство Вьетнама перед миром в такое важное время, когда международное сообщество полно решимости продвигать многосторонность для решения ряда текущих глобальных проблем. Данный визит демонстрирует приверженность Вьетнама на самом высоком уровне и, безусловно, будет способствовать поднятию отношений между Вьетнамом и ООН на новый уровень. Предстоящий саммит также является особым мероприятием по вопросам будущего мира, возможностью для международных лидеров продвигать солидарность и многосторонность в целях реализации целей ООН. Г-н Деннис Фрэнсис считает, что визит вьетнамского лидера является возможностью для Вьетнама вновь подтвердить свои обязательства.

Председатель 78-й сессии ГА ООН Деннис Фрэнсис выразил уверенность, что визит генсека ЦК КПВ, президента То Лама будут способствовать дальнейшему укреплению отношений между ООН и Вьетнамом. Ожидается, что продвижение человеческого достоинства и прав человека, повышение ценностей здравоохранения и образования, поддержание мира и устойчивого развития, станут главными темами для обсуждения на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это и есть взятые Вьетнамом на себя обязательства. 

VOV/ИЖВ

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