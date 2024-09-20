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Председатель 78-й сессии ГА ООН: Визит генсека ЦК КПВ, президента То Лама демонстрирует твердость политических обязательств Вьетнама
Председатель 78-й сессии ГА ООН Деннис Фрэнсис выразил уверенность, что визит генсека ЦК КПВ, президента То Лама будут способствовать дальнейшему укреплению отношений между ООН и Вьетнамом. Ожидается, что продвижение человеческого достоинства и прав человека, повышение ценностей здравоохранения и образования, поддержание мира и устойчивого развития, станут главными темами для обсуждения на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это и есть взятые Вьетнамом на себя обязательства.