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Председатель Чан Тхань Ман провел заседание с комитетами НС СРВ по вопросам экономики, финансов, бюджета, науки, технологий и экологии

Утром 7 августа в здании парламента в Ханое председатель НС СРВ Чан Тхань Ман председательствовал на заседании с постоянными начальниками комитетов НС СРВ по вопросам экономики, финансов, бюджета, науки, технологий и окружающей среды..
  Фото: VNA  
Выступая на заседании, спикер вьетнамского парламента отметил, что за более чем половину срока работы НС XV созыва, 3 вышеуказанных комитета приложили большие усилия для успешного выполнения большого количества разнообразных и сложных задач.

На заседании начальник комитета НС по экономическим вопросам  Ву Хонг Тхань, начальник комитета НС СРВ по финансам и бюджету Ле Куанг Мань и заведующий комитетом НС СРВ по вопросам науки, технологий и окружающей среды Ле Куанг Хи отчитались перед депутатами о работе своих подразделений с начала срока работы НС XV созыва по настоящее время. Согласно предоставленным отчетам, все эти комитеты выполнили 89 из 109  задач, поставленных в Программе действий партийного комитета Национального собрания.

VOV/VNA

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