председатель ЦК ОФВ Буй Тхи Минь Хоай встретилась с избирателями в 5-м избирательном округе

Член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, секретарь парткома ОФВ и центральных общественно-политических организаций, председатель ЦК ОФВ Буй Тхи Минь Хоай представляет программу действий перед избирателями (Фото: chinhphu.vn)

Мероприятие прошло непосредственно в Народном комитете квартала Хоабинь и общины Лыонгшон, а также было соединено в онлайн-формате с пунктами подключения в других общинах провинции Футхо.

После того как представитель Комитета ОФВ провинции Футхо кратко представил биографии кандидатов, каждый из них по очереди изложил предполагаемую программу действий в случае избрания депутатом НС XVI созыва на срок 2026–2031 годов и выслушал мнения и предложения избирателей.

Выступая перед избирателями в квартале Хоабинь и общине Лыонгшон, председатель ЦК ОФВ Буй Тхи Минь Хоай выразила честь быть выдвинутой и представленной ЦК КПВ в качестве кандидата в депутаты НС XVI созыва в провинции Футхо — на земле с богатыми революционными традициями, где проживают представители многих братских народностей, обладающих самобытной культурой и крепкими традициями сплочённости.

Буй Тхи Минь Хоай подчеркнула, что если избиратели окажут ей доверие и изберут депутатом НС XVI созыва, то на своей должности она приложит максимум усилий для выполнения обязанностей народного представителя. Она будет регулярно поддерживать тесную связь с избирателями и народом, полноценно участвовать в сессиях НС, встречах с избирателями и приёмах граждан, внимательно выслушивать законные мнения, чаяния и предложения избирателей, чтобы своевременно и объективно доводить их до НС, а также побуждать компетентные органы оперативно рассматривать и решать вопросы, поднятые избирателями.

Избиратели квартала Хоабинь и общины Лыонгшон выразили надежду, что в случае избрания кандидаты продолжат проявлять ответственность народных представителей, будут тесно работать на местах, внимательно изучать ситуацию и законные ожидания населения, а также предлагать НС принимать законы, механизмы и политики, соответствующие реальной практике. В частности, речь идёт о политике в области земельных отношений; мерах поддержки национальных меньшинств, отдалённых и труднодоступных районов, а также районов с особыми трудностями; программах устойчивого сокращения бедности, защиты окружающей среды, социальной защиты, повышения качества здравоохранения, образования и профессионального обучения молодёжи из числа национальных меньшинств, создании устойчивых источников дохода и повышении материального и духовного уровня жизни населения.

Секретарь провинциального партийного комитета Футхо Фам Дай Зыонг подчеркнул, что встреча избирателей с кандидатами в депутаты НС XVI созыва является важным этапом избирательного процесса, создающим условия для прямого общения кандидатов с избирателями, обмена мнениями и представления своих программ действий. Это также помогает избирателям лучше понять личные качества и профессиональные возможности каждого кандидата.

Секретарь провинциального парткома выразил надежду, что избиратели продолжат внимательно изучать биографии и программы действий кандидатов, проявят ответственность и мудрость при выборе достойных представителей, которые будут выражать волю и чаяния народа в НС XVI созыва. Он также выразил уверенность, что избранные кандидаты будут и дальше активно способствовать развитию провинции и страны.

Председатель ЦК ОФВ Буй Тхи Минь Хоай отметила, что высказанные на встрече мнения и предложения избирателей являются весьма содержательными и отражают вопросы, волнующие население. Кандидаты внимательно примут их к сведению, продолжат совершенствовать свои программы действий и будут прилагать усилия для добросовестного выполнения обязанностей народных представителей, оправдывая ожидания и доверие избирателей.