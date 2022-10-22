Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Председатель Сената Камбоджи прибудет с официальным визитом во Вьетнам на следующей неделе

Визит состоится по приглашению Председателя Национального Собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ, говорится в сообщении Комитета НС по внешним связям. Председатель Сената Камбоджи Самдек Сай Чхум возглавит высокопоставленную делегацию, которая нанесет официальный визит во Вьетнам с 24 по 26 октября.

Визит состоится по приглашению Председателя Национального Собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ, говорится в сообщении Комитета НС по внешним связям.

ВИА

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