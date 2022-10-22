Председатель Сената Камбоджи прибудет с официальным визитом во Вьетнам на следующей неделе
Визит состоится по приглашению Председателя Национального Собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ, говорится в сообщении Комитета НС по внешним связям.
Председатель Сената Камбоджи Самдек Сай Чхум возглавит высокопоставленную делегацию, которая нанесет официальный визит во Вьетнам с 24 по 26 октября.
Визит состоится по приглашению Председателя Национального Собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ, говорится в сообщении Комитета НС по внешним связям.
Утром 21 октября в Ханой прибыл Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, начавший свой официальный визит во Вьетнам с 21 по 22 октября по приглашению президента Нгуен Суан Фука по случаю 45-летия членства ООН Вьетнама.