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Председатель Сената Камбоджи начал официальный визит во Вьетнам

Председатель Сената Камбоджи Самдек Сай Чхум и высокопоставленная делегация Камбоджи прибыли в Ханой, чтобы начать трехдневный официальный визит во Вьетнам с 24 по 26 октября по приглашению председателя Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ.
Председатель Сената Камбоджи Самдек Сай Чхум. Фото: ВИА  
Председатель Сената Камбоджи Самдек Сай Чхум и высокопоставленная делегация Камбоджи прибыли в Ханой, чтобы начать трехдневный официальный визит во Вьетнам с 24 по 26 октября по приглашению председателя Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ.

Это важное политическое мероприятие между НС Вьетнама и Сенатом Камбоджи в 2022 году - «Году дружбы Вьетнам-Камбоджа, Камбоджа-Вьетнам», по случаю 55-летия установления двусторонних дипломатических отношений (24 июня 1967 г.).

Оно направлено на содействие укреплению тесных отношений и политического доверия между двумя партиями, государствами и законодательными органами.

Председатель Сената Камбоджи Самдек Сай Чхум в настоящее время является вице-председателем правящей Народной партии Камбоджи (НПК).

Визит лидера Сената Камбоджи после визита во Вьетнам председателя НС Камбоджи Самдека Хенга Самрина дает обеим сторонам возможность обсудить и оценить сотрудничество между двумя законодательными органами за год, способствуя укреплению и продвижению добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и давней стабильности между двумя странами.

Это первая личная встреча между Самдеком Сай Чхумом и председателем НС Выонг Динь Хюэ после пандемии COVID-19.

В последние годы отношения между Вьетнамом и Камбоджей стабильно развиваются.

После того, как две страны вновь открыли свои двери после пандемии COVID-19 в начале этого года, обмен делегациями на всех уровнях увеличился, и две страны тесно скоординировали свои действия в организации множества мероприятий по празднованию 55-летия установления дипломатических отношений.

Двусторонняя торговля достигла 9,54 млрд. долл. США в 2021 году, что на 79,1% больше, чем в прошлом году, и 7,08 млрд. долл. США за первые 7 месяцев этого года, что на 17,8% больше, чем в прошлом году.

На сегодняшний день Вьетнам имеет 188 действующих инвестиционных проектов в Камбодже с общим уставным капиталом 2,8 млрд. долл. США, сохраняя лидирующие позиции в АСЕАН и в пятерке стран с крупнейшими прямыми инвестициями в Камбодже.

Продолжается развитие сотрудничества в области обороны, безопасности, пограничного контроля, образования и обучения, науки и техники, туризма и народной дипломатии.

Что касается отношений между двумя законодательными органами, то на протяжении многих лет они хорошо развивались как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. Обе стороны сохранили и хорошо выполнили соглашение о сотрудничестве между двумя НС, подписанное в мае 2019 года.

ВИА

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