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Председатель Сената Камбоджи завершил визит во Вьетнам
Этот официальный визит во Вьетнам Председателя Сената Камбоджи Самдека Сай Чхума имеет важное значение в Году дружбы Вьетнам-Камбоджа, Камбоджа-Вьетнам 2022, и приурочен к 55-летию установления международных отношений между двумя странами.
В ходе визита председатель Сената и высокопоставленная делегация Национального собрания Камбоджи возложили венки и посетили Мавзолей, чтобы почтить память Президента Хо Ши Мина.
Председатель Сената Самдек Сай Чхум нанес визит вежливости генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу, президенту Нгуен Суан Фуку; встретился с премьер-министром Фам Минь Тьинем.
На встречах на высоком уровне обе стороны выразили свою радость растущими отношениями между Вьетнамом и Камбоджей в различных областях, подтвердив, что они будут продолжать защищать, сохранять, культивировать и передавать следующим поколениям будущее этих хороших отношений, следуя девизу добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости.
Председатель Сената Самдек Сай Чхум провел встречи и работал с секретарем Ханойского партийного комитета Динь Тиен Зунгом, председателем Союза женщин Вьетнама Ха Тхи Нга.
Он также принял делегацию Ассоциации дружбы Вьетнам-Камбоджа, встретился с председателем и генеральным директором Военно-телекоммуникационной промышленной корпорации (Viettel) Као Дык Тангом, а также обсудил вопросы расширения и укрепления сотрудничества.