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Председатель Сената Бельгии прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам

Председатель Сената Бельгии Стефани Д'Хосе прибыла утром 21 августа в Ханой, начав свой официальный визит во Вьетнам с 21 по 25 августа 2023 года. Председатель Сената Бельгии Стефани Д'Хосе прибыла утром 21 августа в Ханой, начав свой официальный визит во Вьетнам с 21 по 25 августа 2023 года.

Визит осуществляется по приглашению председателя Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ.

С момента установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Бельгией в 1973 году традиционная дружба и доброе сотрудничество между двумя странами продолжают позитивно развиваться.

Председатель Сената Бельгии Стефани Д'Хосе является самым высокопоставленным бельгийским политиком, который посетит Вьетнам в 2023 году, когда две страны будут отмечать 50-летие установления дипломатических отношений (1973 - 2023 гг.) и 5-летие стратегического партнерства в области сельского хозяйства.

Этот визит демонстрирует то значение, которое бельгийское руководство придает отношениям с Вьетнамом.

Цель визита - развитие экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также сотрудничества между Национальным собранием Вьетнама и парламентом Бельгии; укрепление координации между двумя странами на многосторонних форумах, таких как ООН, региональные и международные межпарламентские организации.

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