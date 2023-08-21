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Председатель Сената Бельгии прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам
Визит осуществляется по приглашению председателя Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ.
С момента установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Бельгией в 1973 году традиционная дружба и доброе сотрудничество между двумя странами продолжают позитивно развиваться.
Председатель Сената Бельгии Стефани Д'Хосе является самым высокопоставленным бельгийским политиком, который посетит Вьетнам в 2023 году, когда две страны будут отмечать 50-летие установления дипломатических отношений (1973 - 2023 гг.) и 5-летие стратегического партнерства в области сельского хозяйства.
Этот визит демонстрирует то значение, которое бельгийское руководство придает отношениям с Вьетнамом.
Цель визита - развитие экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также сотрудничества между Национальным собранием Вьетнама и парламентом Бельгии; укрепление координации между двумя странами на многосторонних форумах, таких как ООН, региональные и международные межпарламентские организации.