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НОВОСТИ

Председатель Сената Австралии Сью Лайнс прибыла в Ханой, начав свой официальный визит во Вьетнам

Председатель Сената Австралии Сью Лайнс прибыла в Ханой в полдень 24 августа, начав свой официальный визит во Вьетнам, который продлится до 30 августа, по приглашению председателя Национального собрания Чан Тхань Мана.
  Председатель комитета по юридическим вопросам Национального собрания Хоанг Тхань Тунг встречает председателя Сената Австралии Сью Лайнса в международном аэропорту Нойбай в Ханое 24 августа. Фото: ВИA  
Ее первый официальный визит во Вьетнам в качестве председателя Сената Австралии проходит в контексте прекрасного развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Австралией.

Он имеет важное значение, знаменуя собой прохождение более чем 50-летнего пути после установления двусторонних дипломатических отношений, помогая сделать отношения между двумя законодательными органами более глубокими и содержательными, превратить их в важную опору вьетнамско-австралийского всеобъемлющего стратегического партнерства и удовлетворить практические интересы и желания двух народов, во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире в целом.

ИЖВ/ВИА

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