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Председатель Сената Австралии Сью Лайнс прибыла в Ханой, начав свой официальный визит во Вьетнам
Он имеет важное значение, знаменуя собой прохождение более чем 50-летнего пути после установления двусторонних дипломатических отношений, помогая сделать отношения между двумя законодательными органами более глубокими и содержательными, превратить их в важную опору вьетнамско-австралийского всеобъемлющего стратегического партнерства и удовлетворить практические интересы и желания двух народов, во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире в целом.