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Председатель Сената Австралии Сью Лайнс посетил Ван Мьеу - Куок Ты Жам
Австралийскому законодателю рассказали об истории становления и развития первого вьетнамского университета.
Председатель Сената Сью Лайнс осмотрела древние архитектурные памятники, такие как ворота Дайчунг, Кхуэ Ван Как, дворец Дайтхань, докторские стелы, а также места, посвященные сохранению и почитанию ценностей вьетнамского образования и демонстрации выдающегося культурного наследия Вьетнама.
Центр культурной и научной деятельности Храма литературы-Императорской академии подарил австралийскому гостю книгу «Ван Миеу - Куок Ты Жам Тханглонг».
Храм литературы был основан в 1070-1076 годах при династии Ли (1010-1225 гг.). Это место, которое стало свидетелем и хранителем развития образования в стране, а также исторический и культурный памятник, пропагандирующий ее культурные ценности. Благодаря своей древней архитектуре и уникальным гуманистическим ценностям памятник вносит вклад в обогащение культурной сокровищницы страны. В последние годы это место стало привлекательным культурным объектом, привлекающим толпы отечественных и иностранных туристов.