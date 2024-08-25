Председатель Сената Австралии Сью Лайнс посетил Ван Мьеу - Куок Ты Жам

Председатель Сената Австралии Сью Лайнс посещает национальный памятник особого значения Ван Миеу-Куок Ты Жам. Фото: ВИA

Австралийскому законодателю рассказали об истории становления и развития первого вьетнамского университета.



Председатель Сената Сью Лайнс осмотрела древние архитектурные памятники, такие как ворота Дайчунг, Кхуэ Ван Как, дворец Дайтхань, докторские стелы, а также места, посвященные сохранению и почитанию ценностей вьетнамского образования и демонстрации выдающегося культурного наследия Вьетнама.

Центр культурной и научной деятельности Храма литературы-Императорской академии подарил австралийскому гостю книгу «Ван Миеу - Куок Ты Жам Тханглонг».



Храм литературы был основан в 1070-1076 годах при династии Ли (1010-1225 гг.). Это место, которое стало свидетелем и хранителем развития образования в стране, а также исторический и культурный памятник, пропагандирующий ее культурные ценности. Благодаря своей древней архитектуре и уникальным гуманистическим ценностям памятник вносит вклад в обогащение культурной сокровищницы страны. В последние годы это место стало привлекательным культурным объектом, привлекающим толпы отечественных и иностранных туристов.



