Председатель Постоянного комитета ВСНП Чжао Лэцзи прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам
Отвечая на вопросы корреспондента ВИА перед визитом члена Постоянного комитета Политбюро, председателя ВСНП Китая Чжао Лэцзи, Посол Вьетнама в Китае Фам Тхань Бинь отметил: визит является ярким свидетельством взаимного уважения и сильной политической воли двух стран к укреплению и дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнёрства сотрудничества Вьетнам–Китай.
То, что высшее руководство ВСНП осуществляет официальный визит во Вьетнам и впервые совместно с Председателем Национального собрания Вьетнама сопредседательствует на заседании Комитета сотрудничества между парламентами двух стран, не только способствует развитию взаимодействия в законодательной сфере, но и становится важным акцентом, подчёркивающим богатые результаты сотрудничества по партийным, государственным, правительственным, парламентским и народным каналам. Тем самым создаётся прочная политическая основа для расширения сотрудничества во всех областях – политике и дипломатии, обороне и безопасности, торговле, инвестициях, науке и технологиях, гуманитарных обменах и др., что выводит двусторонние отношения на новый уровень устойчивости, стабильности, предметности и эффективности.