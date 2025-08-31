Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Председатель Постоянного комитета ВСНП Чжао Лэцзи прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам

Днём 31 августа член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи во главе высокопоставленной делегации Партии и государства Китая прибыл в Ханой с официальным визитом во Вьетнам, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия Августовской революции и Национального дня Вьетнама 2 сентября, а также сопредседательствовать на первом заседании Комитета сотрудничества между Национальным собранием Вьетнама и ВСНП Китая в период с 31 августа по 2 сентября 2025 года по приглашению Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) и Председателя Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Мана.
  Заместитель председателя Национального собрания Чан Куанг Фыонг приветствует председателя ВСНП Чжао Лэцзи в международном аэропорту Нойбай. Фото: ВИА  
В международном аэропорту Нойбай делегацию встречали: член ЦК КПВ, заместитель Председателя Национального собрания Чан Куанг Фыонг; заместитель заведующего Канцелярией ЦК КПВ Данг Кхань Тоан; заместитель министра иностранных дел Ле Ань Туан; заместитель председателя Комитета по вопросам обороны, безопасности и внешних связей Национального собрания Дон Туан Фонг.

Отвечая на вопросы корреспондента ВИА перед визитом члена Постоянного комитета Политбюро, председателя ВСНП Китая Чжао Лэцзи, Посол Вьетнама в Китае Фам Тхань Бинь отметил: визит является ярким свидетельством взаимного уважения и сильной политической воли двух стран к укреплению и дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнёрства сотрудничества Вьетнам–Китай.

То, что высшее руководство ВСНП осуществляет официальный визит во Вьетнам и впервые совместно с Председателем Национального собрания Вьетнама сопредседательствует на заседании Комитета сотрудничества между парламентами двух стран, не только способствует развитию взаимодействия в законодательной сфере, но и становится важным акцентом, подчёркивающим богатые результаты сотрудничества по партийным, государственным, правительственным, парламентским и народным каналам. Тем самым создаётся прочная политическая основа для расширения сотрудничества во всех областях – политике и дипломатии, обороне и безопасности, торговле, инвестициях, науке и технологиях, гуманитарных обменах и др., что выводит двусторонние отношения на новый уровень устойчивости, стабильности, предметности и эффективности.

ИЖВ/ВИА

