Председатель парламента Сингапура Тан Чуань Цзинь успешно завершил официальный визит во Вьетнам

В рамках своего официального визита во Вьетнам Тан Чуань Цзинь провел переговоры с вьетнамским коллегой Выонг Динь Хюэ, нанес визиты вежливости генсеку ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку, встретился с премьер-министром Фам Минь Тинем. На вышеуказанных мероприятиях стороны высоко оценили важное значение данного визита, который поспособствует активизации отношений стратегического партнерства между Вьетнамом и Сингапуром, особенно, в обстановке, когда стороны стремятся к празднованию 50-летия со дня установления дипотношений и 10-летия со дня поднятия отношений на уровень стратегического партнерства в 2023 году.



Вьетнамские руководители отметили, что присутствие сингапурского спикера парламента на 31-х играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) является большим воодушевлением для страны-хозяйки Вьетнама и поощрением для спортивной делегации Сингапура. Руководители двух стран также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.