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Председатель Палаты советников Японии начинает официальный визит во Вьетнам
Визит осуществляется по приглашению председателя Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ.
В международном аэропорту Нойбай японскую делегацию встречали председатель комитета НС по иностранным связям Ву Хай Ха и посол Японии во Вьетнаме Ямада Такио.
Визит проходит в то время, когда две страны празднуют 50-летие установления двусторонних дипломатических отношений (21 сентября 1973-2023 гг.) и проводится множество важных мероприятий.
Ожидается, что это будет способствовать дальнейшему укреплению и углублению обширного стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией.