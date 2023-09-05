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НОВОСТИ

Председатель Палаты советников Японии начинает официальный визит во Вьетнам

Председатель Палаты советников Японии Оцудзи Хидэхисаи высокопоставленная делегация Японии прибыли в Ханой вечером 4 сентября, начав официальный визит во Вьетнам, который продлится до 7 сентября.
  Председатель комитета НС по иностранным связям Ву Хай Ха (справа) приветствует председателя Палаты советников Японии Оцудзи Хидэхису в международном аэропорту Нойбай 4 сентября. Фото: quochoi.vn   
Председатель Палаты советников Японии Оцудзи Хидэхисаи высокопоставленная делегация Японии прибыли в Ханой вечером 4 сентября, начав официальный визит во Вьетнам, который продлится до 7 сентября.

Визит осуществляется по приглашению председателя Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ.

В международном аэропорту Нойбай японскую делегацию встречали председатель комитета НС по иностранным связям Ву Хай Ха и посол Японии во Вьетнаме Ямада Такио.

Визит проходит в то время, когда две страны празднуют 50-летие установления двусторонних дипломатических отношений (21 сентября 1973-2023 гг.) и проводится множество важных мероприятий.

Ожидается, что это будет способствовать дальнейшему укреплению и углублению обширного стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией.

ВИА/ИЖВ

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