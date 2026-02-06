Председатель Палаты представителей Иордании завершил официальный визит во Вьетнам

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и Председатель Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства Мазен Турки эль-Кади. (Фото: ВИА

Утром 6 февраля Председатель Палаты представителей Иордании Мазен Турки эль-Кади отбыл из Ханоя, завершив официальный визит во Вьетнам с 2 по 5 февраля 2026 года по приглашению Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана.



В рамках визита Председатель Палаты представителей Иордании и сопровождающая делегация возложили венки в Мавзолее Президента Хо Ши Мина; возложили цветы к Мемориалу павших героев (улица Бакшон, Ханой).



Председатель Палаты представителей Иордании принял участие в официальной церемонии встречи и провёл переговоры с Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном, по итогам которых был подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальным собранием Социалистической Республики Вьетнам и Палатой представителей Иорданского Хашимитского Королевства.



Генеральный секретарь То Лам и Президент государства Лыонг Кыонг приняли Председателя Палаты представителей Иордании Мазена Турки эль-Кади. Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с Председателем Палаты представителей Иордании Мазеном Турки эль-Кади.



В ходе приёмов, переговоров и встреч руководство Вьетнама высоко оценило решение иорданской стороны организовать визит сразу после официального визита во Вьетнам Короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна, что отражает решимость Иордании продвигать дружественные и многоплановые отношения сотрудничества с Вьетнамом, включая парламентское взаимодействие. Официальный визит Председателя Палаты представителей Иордании во Вьетнам состоялся в период, когда Вьетнам успешно провёл XIV Всевьетнамский партийный съезд Коммунистической партии Вьетнама — съезд, имеющий особо важное значение и открывающий новую эпоху развития для вьетнамской нации.



Руководство Вьетнама подтвердило решимость Партии, Государства и народа Вьетнама в дальнейшем укреплении и продвижении дружественного сотрудничества с Иорданией во имя интересов народов двух стран, мира и развития региона и всего мира. Председатель Палаты представителей Иордании Мазен Турки эль-Кади подчеркнул, что Иордания и лично Король придают большое значение отношениям с Вьетнамом и поручили как исполнительным, так и законодательным органам Иордании активно продвигать сотрудничество с Вьетнамом сразу после визита в ноябре 2025 года. Высоко оценивая достижения Вьетнама в области развития, Председатель Палаты представителей Мазен Турки эль-Кади отметил стремление Иордании к сотрудничеству и обмену опытом в тех сферах, где Вьетнам обладает сильными сторонами, особенно в области науки и технологий и новых формирующихся технологических отраслей.



Относительно основных направлений дружественного сотрудничества между Вьетнамом и Иорданией в предстоящий период стороны договорились укреплять отношения и политическое доверие, превращая Вьетнам и Иорданию во взаимно надёжных ключевых партнёров в каждом из своих регионов, обеспечивать предметную, эффективную и конкретную реализацию двусторонних обязательств и договорённостей, а также продвигать сотрудничество в области обороны и безопасности, экономики и устойчивого развития.



По международным и региональным вопросам стороны договорились усиливать взаимную поддержку и координацию позиций на основе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности государств, урегулирования споров мирными средствами путём диалога в соответствии с международным правом и Уставом Организации Объединённых Наций. Стороны также подтвердили намерение сотрудничать с целью внесения практического и эффективного вклада в усилия по продвижению мира, урегулированию конфликтов и восстановлению в регионе, включая активное и ответственное участие в деятельности Совета мира по прекращению конфликта в Секторе Газа, членами которого являются как Вьетнам, так и Иордания, в соответствии с международным правом, Уставом Организации Объединённых Наций и последовательной позицией двух стран по палестинскому вопросу.



В рамках визита Председатель Палаты представителей Иордании посетил Военно-исторический музей Вьетнама — особо значимый культурный объект с интерактивными экспозициями, позволяющими посетителям глубже понять борьбу вьетнамского народа за национальную независимость; а также ознакомился с Императорской цитаделью Тханглонг — символом истории и культуры Великого Вьета на протяжении многих веков./.



Вьетнам и Иордания установили дипломатические отношения в 1980 году. Официальный визит во Вьетнам Председателя Палаты представителей Иордании Мазена Турки эль-Кади стал первым обменом делегациями между руководителями законодательных органов двух стран. Это также первый зарубежный визит Председателя Палаты представителей Мазена Турки эль-Кади с момента его вступления в должность в октябре 2025 года. Визит наглядно демонстрирует решимость Королевской семьи, Правительства и Палаты представителей Иордании продвигать всеобъемлющие отношения с Вьетнамом, включая сотрудничество между парламентами.