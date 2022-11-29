НОВОСТИ
Председатель НC прибыл в Канберру, начав свой официальный визит в Австралию
Встречу председателя НС Вуонг Динь Хюэ и высокопоставленной делегацией НС Вьетнама в военном аэропорту Фэрбэрн провели посол Вьетнама в Австралии Нгуен Тат Тхань, сотрудники посольства, представители вьетнамской общины и студентов, обучающихся и работающих в Австралии.
С австралийской стороны присутствовали вице-президент Сената Эндрю Маклахлан; директор Департамента Юго-Восточной Азии МИД Робин Муди; Алекс Каллум, директор Департамента парламента по внешним связям и представители МИДА.
Австралия является стратегическим партнером Вьетнама в Южно-Тихоокеанском регионе. Сотрудничество между двумя странами активно и эффективно развивается во всех областях.
Двусторонние механизмы сотрудничества гибко развертываются как в личной, так и в онлайн формах. Программа действий с Австралией на период 2020-2023 гг. активно реализуется, достигая многих конкретных результатов.
Двусторонний товарооборот сильно вырос, несмотря на влияние пандемии COVID-19, в 2021 году он достиг 12,4 млрд. долл. США, что почти на 50% больше, чем в 2020 году; за 9 месяцев 2022 года - 12 млрд. долл. США, что на 31,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Австралия всегда предоставляла Вьетнаму стабильную официальную помощь в целях развития (ОПР). 25 октября Австралия объявила свой бюджет на 2022-2023 финансовый год, согласно которому она увеличила ОПР для Вьетнама до 92,8 млн. австралийских долларов (по сравнению с 78,9 млн. австралийских долларов в 2021-2022 финансовом году).
Вьетнам и Австралия отметят 50-летие установления дипломатических отношений в 2023 году. На встречах Австралия выразила пожелание, чтобы по этому случаю две страны подняли отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.
Отношения между НС Вьетнама и австралийским парламентом на протяжении многих лет хорошо развивались как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, внося важный вклад в общие отношения между двумя странами.
Ожидается, что 30 ноября председатель НС Выонг Динь Хюэ проведет переговоры с председателем Сената Сью Лайнс и спикером Палаты общин Милтоном.
В ходе официального визита председатель НС Выонг Динь Хюэ встретится с высшим руководством, рядом министров и губернаторов штатов; посетит вьетнамско-австралийский форум по сотрудничеству в области образования, вьетнамско-австралийский форум по экономическому сотрудничеству; посетит и встретится со студентами из нескольких университетов; пообщается с сотрудниками посольства и вьетнамской общиной в Австралии и постит некоторые другие важные мероприятия…