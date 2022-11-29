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Председатель НC прибыл в Канберру, начав свой официальный визит в Австралию

В 21:30 29 ноября (по местному времени) на военный аэродром Фэрбэрн в Канберре прибыл член Политбюро, председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация НС Вьетнама, начав официальный визит в Австралию
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ прибыл в военный аэропорт Фэйрбэрн в Канберре. Фото: ВИА  
По сообщению спецкорреспондента ВИА, в 21:30 29 ноября (по местному времени) на военный аэродром Фэрбэрн в Канберре прибыл член Политбюро, председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация НС Вьетнама, начав официальный визит в Австралию (с 30 ноября по 3 декабря) по приглашению спикера Палаты общин Австралии Дика Милтона и председателя Сената Австралии Сью Лайнс.

Встречу председателя НС Вуонг Динь Хюэ и высокопоставленной делегацией НС Вьетнама в военном аэропорту Фэрбэрн провели посол Вьетнама в Австралии Нгуен Тат Тхань, сотрудники посольства, представители вьетнамской общины и студентов, обучающихся и работающих в Австралии.

С австралийской стороны присутствовали вице-президент Сената Эндрю Маклахлан; директор Департамента Юго-Восточной Азии МИД Робин Муди; Алекс Каллум, директор Департамента парламента по внешним связям и представители МИДА.

Австралия является стратегическим партнером Вьетнама в Южно-Тихоокеанском регионе. Сотрудничество между двумя странами активно и эффективно развивается во всех областях.

Двусторонние механизмы сотрудничества гибко развертываются как в личной, так и в онлайн формах. Программа действий с Австралией на период 2020-2023 гг. активно реализуется, достигая многих конкретных результатов.

Двусторонний товарооборот сильно вырос, несмотря на влияние пандемии COVID-19, в 2021 году он достиг 12,4 млрд. долл. США, что почти на 50% больше, чем в 2020 году; за 9 месяцев 2022 года - 12 млрд. долл. США, что на 31,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Австралия всегда предоставляла Вьетнаму стабильную официальную помощь в целях развития (ОПР). 25 октября Австралия объявила свой бюджет на 2022-2023 финансовый год, согласно которому она увеличила ОПР для Вьетнама до 92,8 млн. австралийских долларов (по сравнению с 78,9 млн. австралийских долларов в 2021-2022 финансовом году).

Вьетнам и Австралия отметят 50-летие установления дипломатических отношений в 2023 году. На встречах Австралия выразила пожелание, чтобы по этому случаю две страны подняли отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Отношения между НС Вьетнама и австралийским парламентом на протяжении многих лет хорошо развивались как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, внося важный вклад в общие отношения между двумя странами.

Ожидается, что 30 ноября председатель НС Выонг Динь Хюэ проведет переговоры с председателем Сената Сью Лайнс и спикером Палаты общин Милтоном.

В ходе официального визита председатель НС Выонг Динь Хюэ встретится с высшим руководством, рядом министров и губернаторов штатов; посетит вьетнамско-австралийский форум по сотрудничеству в области образования, вьетнамско-австралийский форум по экономическому сотрудничеству; посетит и встретится со студентами из нескольких университетов; пообщается с сотрудниками посольства и вьетнамской общиной в Австралии и постит некоторые другие важные мероприятия…

ВИА/ИЖВ

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