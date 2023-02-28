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Председатель НC Выонг Динь Хюэ принял участие в митинге, посвященном 68-й годовщине Дня вьетнамских врачей
Председатель Национального Собрания Выонг Динь Хюэ от имени руководителей Партии и государства сердечно высказал слова благодарности и наилучшие пожелания профессорам, врачам, и работникам в госпитале.
Выонг Динь Хюэ подчеркнул: «Выполняя заветы Хо Ши Мина, сектор добился многих достойных результатов. Средний рост вьетнамцев заметно увеличился. Продолжительность жизни выше, чем средняя мировая и во многих странах с аналогичным уровнем доходов. Охват медицинскими услугами во Вьетнаме выше, чем в Юго-Восточной Азии и мире. Вьетнам производит большую часть вакцин для использования в расширенной программе иммунизации, освоил важные технологии и приемы скрининга и выявления опасных возбудителей болезней.
Многие новые, высокотехнологичные, интенсивные методы были впервые успешно применены во Вьетнаме, такие как: трансплантация стволовых клеток при лечении рака, первая в мире трансплантация кисти руки от живого донора; использование роботов в хирургии...
К настоящему времени Вьетнам освоил методы трансплантации органов и пересадил всех 6 основных органов, освоил всемирно признанные эндоскопические и интервенционные сердечно-сосудистые технологии со снижением затрат на 30-50%. Военный центральный госпиталь 108 стал одним из крупнейших центров трансплантации тканей и органов в стране, ведущим во Вьетнаме по пересадке печени. Трансплантации выполняются в госпитале с процентом успеха и временем выживания после трансплантации, эквивалентным уровню передовых стран мира.
За последние 3 года под руководством Партии, Национального собрания, правительства, а также при поддержке и сотрудничестве министерств, ведомств и местных органов по всей стране сектор здравоохранения успешно контролировал пандемию COVID-19 в жесткой, беспрецедентной борьбе с эпидемией.
Выонг Динь Хюэ считал, что 500.000 медицинских работников и врачей во всем Вьетнаме, а также персонал и врачи госпиталя № 108 все лучше выполняют поручения Президента Хо Ши Мина: «Врач должен быть как мать», всегда идут вперед, всегда бывают преданными профессии, достигая многих новых, больших и всесторонних достижений.
По этому случаю председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и делегаты вознесли благовония в Мемориальном доме Дяди Хо на территории госпиталя № 108, где его тело хранилось в 1969, 1970, 1971 годах.