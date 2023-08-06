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Председатель НC Выонг Динь Хюэ принял руководителей крупных индонезийских экономических групп
Председатель НС надеется, что Ciputra Group расширит свои инвестиции в другие области, призвав больше инвесторов в двух странах формировать цепочки добавленной стоимости для социально-экономического развития каждой страны.
Председатель Ciputra Group Будьярса Састравината поблагодарил Вьетнам за постоянную поддержку Ciputra Group в ее проектах во Вьетнаме, подтвердив, что всегда соблюдает вьетнамские законы.
Ciputra реализовала 110 объектов недвижимости площадью от сотен до 6.000 га в Индонезии и других странах. Во Вьетнаме Ciputra реализует 2 проекта: Городской район Нам Тханглонг и городской район Нам Тханглонг - Ciputra.
*Приветствуя руководителей Traveloka Group, Выонг Динь Хюэ приветствовал туристический бизнес Traveloka во ВьетнамеЮ отметив, что НС внесло поправки в соответствующие законы, особенно в визовую политику, чтобы создать максимально благоприятные условия для развития туристической отрасли.
Соучредитель Traveloka Альберт поблагодарил председателя НС Выонг Динь Хюэ и НС Вьетнама за новую визовую политику, подчеркнув, что это очень прогрессивная визовая политика, демонстрирующая приверженность Вьетнама поддержке и созданию благоприятных условий для туризма.
Оценивая, что Вьетнам имеет большой потенциал для развития туризма и является одной из ведущих стран по росту электронной коммерции, руководители Traveloka подтвердили, что они будут продолжать продвигать сотрудничество во Вьетнаме, особенно сотрудничество с местностями в области цифровой трансформации туризма, продвижение местного туризма на электронных платформах Traveloka для привлечения иностранных туристов. Traveloka также сотрудничает с Национальной администрацией туризма Вьетнама для организации обсуждений политики развития туризма, координации с рядом университетов для организации тренингов для студентов по цифровой трансформации...
Высоко оценивая стратегию развития Traveloka во Вьетнаме, председатель НС выразил надежду, что Traveloka будет играть новаторскую роль в сотрудничестве с вьетнамскими предприятиями в сферах деятельности Группы, подтвердили Национальное Собрание и Правительство Вьетнама всегда сопровождают и создают благоприятные условия для эффективной деятельности и соблюдения законов бизнеса во Вьетнаме.
Во Вьетнаме Traveloka работает с 2015 года на платформах предоставления туристических услуг, онлайн-бронирования отелей и электронной коммерции, и является партнером многих вьетнамских компаний, таких как: Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo, Muong Thanh Group, Vingroup, Виетинбанк, Ситибанк, Вьеткомбанк...
* Также утром 5 августа председатель НС Выонг Динь Хюэ принял г-на Майкла Джижара, старшего вице-президента Modena Group.
Выонг Динь Хюэ приветствовал присутствие и первоначальный успех Modena Group во Вьетнаме, заявив, что стратегическое партнерство между Вьетнамом и Индонезией развивается все лучше и лучше, что является основой для бизнеса двух стран больше укреплять сотрудничество. Председатель НС считал, что группа должна вскоре построить завод по производству бытовой техники и оборудования прямо во Вьетнаме, чтобы удовлетворить растущие потребности местного населения и потребности соседних стран.
Старший вице-президент Modena Group Майкл Джижар поблагодарил председателя НС Выонг Динь Хюэ за встречу, заявив, что Вьетнам является важным рынком Группы с 2018 года, в настоящее время Modena изучает строительство завода по производству электроприборов и бытовой техники во Вьетнаме. Подчеркивая, что ведущиме индонезийские бренды бытовой техники и электроники распространяют в 92 странах мира, Группа желает и дальше расширять свое присутствие и деятельность во Вьетнаме в сфере возобновляемых источников энергии, а также в области производства электромобилей.