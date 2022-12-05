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Председатель НC Выонг Динь Хюэ принял представителей руководителей корпораций и компаний Новой Зеландии
На встрече с г-ном Майком Кронином - генеральным директором, отвечающим за вопросы сотрудничества Fonterra Group, председатель НС Выонг Динь Хюэ отметил результаты сотрудничества группы с вьетнамскими предприятиями, такими как Vinamilk, Nutifood в сфере поставок и дистрибуции молока на вьетнамском рынке. Однако, по словам председателя НС Вьетнама, текущий экспортно-импортный оборот между двумя странами достиг лишь почти 2 млрд. долл. США, прямые инвестиции Новой Зеландии во Вьетнам все еще скромны и несоизмеримы с нынешним потенциалом.
Председатель НС Вьетнама предложил группе Fonterra изучить возможности расширения сотрудничества и инвестиций во Вьетнаме, и указал на дополнительные области, в которых Вьетнам имеет сильные стороны, такие как молочное животноводство и переработка молока для производства качественных ингредиентов прямо во Вьетнаме. Кроме того, группа Fonterra может сотрудничать в области обучения менеджменту, передачи технологий, а также инвестиций в породы, продукты и оборудование для вьетнамских ферм и партнеров; особенно, молочные продукты высокого качества во Вьетнаме и странах АСЕАН.
Г-н Майк Кронин сказал, что группа Fonterra работает во Вьетнаме с 1980 года, специализируясь на поставках и дистрибуции молочных и пищевых продуктов для сетей ресторанов и отелей. Высоко оценивая все более практичную и эффективную политику Вьетнама по привлечению инвестиций за последнее время, директор группы заявил, что будет работать с руководителями группы для изучения предложений председателя НС Выонг Динь Хюэ о расширении инвестиционного сотрудничества, особенно в направлении открытия большего количества сети дистрибьюторов.
На встрече с генеральным директором Fiso Investment Джоном Фисо и директором Viet River Holdings Нгуен Чыонг Кхоа председатель НС Выонг Динь Хюэ приветствовал предприятия, которые осуществляют многочисленные связующие виды деятельности между предприятиями двух стран и напрямую инвестируют во Вьетнам. Председатель НС сказал, что одной из целей этого официального визита в Новую Зеландию является продвижение стратегического партнерства между двумя странами, в которой торгово-инвестиционное сотрудничество является важной опорой.
В ходе визита обе стороны будут координировать организацию двух важных форумов по сотрудничеству в области образования и экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества. Председатель НС сказал, что это возможность для бизнеса и инвесторов двух стран познакомиться и продвигать сотрудничество в ближайшее время.
На встречах руководители компаний выразили честь на приеме, оказанном председателем НС Выонг Динь Хюэ, и сказали, что во Вьетнаме и Новой Зеландии в частности, и в странах Южно-Тихоокеанского региона в целом, есть много сходств и потенциала для расширения экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества.
В настоящее время Fiso Investment снова наращивает инвестиции после пандемии COVID-19, сосредоточив внимание на сферах здравоохранения, образования и импорте вьетнамской продукции, сказал генеральный директор Джон Физо. Fiso Investment также продвигает инвестиционную деятельность по строительству средних школ и профессионально-технических училищ во Вьетнаме, трудовому сотрудничеству и поддержке вьетнамских предприятий в инвестировании в Новую Зеландию.
На встрече с руководителями RE/MAX генеральный директор Дон Ха сказал, что компания является одной из крупнейших в сфере недвижимости в Соединенных Штатах, работающих по системе франшизы. В настоящее время RE/MAX имеет более 145.000 агентов в почти 9.000 офисах и присутствует более чем в 110 странах и территориях. В 2021 году агенты RE/MAX по всему миру совершили более 2 млн. сделок, став первым брендом в сфере недвижимости, сделавшим это за год.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ сказал, что компания должна сосредоточиться на исследовании рынка трудового сотрудничества, расширении возможностей коммерческого сотрудничества, участии в сфере недвижимости, чтобы удовлетворить растущий спрос во Вьетнаме. Он выразил поддержку плану импорта продукции вьетнамского происхождения
Также в первой половине дня 4 декабря представитель VietTechNZ приехал поприветствовать председателя НС Выонг Динь Хюэ и доложил председателю НС о своей деятельности, а также об усилиях по подключению организаций и персонала, работающего в информационно-технологической отрасли Вьетнама в Новой Зеландии.
Председатель НС отметил ряд предложений от VietTechNZ, попросив VietTechNZ усилить свою поддержку для эффективного подключения вьетнамского сообщества в сфере информационных технологий в Новой Зеландии, и в то же время через Посольство, Министерство планирования и инвестиции активно участвовать в инновационной сети, вносить свой вклад во многие инициативы организаций и мероприятий вьетнамского сообщества информационных технологий в Новой Зеландии и отношения между двумя странами.