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Председатель НC Выонг Динь Хюэ принял председателя Конституционно-демократической партии

Вьетнам всегда придает большое значение укреплению отношений с Японией по всем каналам, включая партийные, государственные, министерства, секторы, обмены между населенными пунктами и людьми, а также деловые связи
  Председатель Национального Выонг Динь Хюэ и председатель Конституционно-демократической партии Японии (CDP) Кэнта Идзуми на встрече в Ханое 30 августа. Фото: ВИА  
Вьетнам всегда придает большое значение укреплению отношений с Японией по всем каналам, включая партийные, государственные, министерства, секторы, обмены между населенными пунктами и людьми, а также деловые связи, заявил председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ.

Принимая 30 августа в Ханое председателя Конституционно-демократической партии Японии (CDP) Кэнта Идзуми, руководитель НС высоко оценил высокий уровень консенсуса японских политических партий по дальнейшей поддержке и укреплению сотрудничества с Вьетнамом, отметив, что это является чрезвычайно важной основой для подготовки и формирования следующих пяти десятилетий сотрудничества между двумя странами.

Высоко оценив динамичное развитие Вьетнама, Изуми сказал, что приоритетным направлением деятельности CDP является создание стабильной и безопасной среды для трудящихся, в том числе вьетнамцев, в Японии.

Он подтвердил позицию партии и себя лично в продолжении поддержки расширения сотрудничества между странами, а также целей Вьетнама по превращению в развивающуюся страну с доходом выше среднего с современной промышленной базой к 2030 году и развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году и достижению чистого нуля выбросы к 2050 году. Он пообещал тесно сотрудничать с Вьетнамом в реализации этих целей.

Обе стороны согласились, что двум странам необходимо усилить совместную работу в области высоких технологий, адаптации к изменению климата и социально-экономического развития. Они также подчеркнули важность поддержания мира и стабильности, разрешения споров мирными средствами на основе международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).

Председатель НС Вьетнама выразил надежду, что CDP и сам Идзуми поддержат сотрудничество между законодательными органами Вьетнама и Японии, особенно их обмен делегациями высокого уровня, парламентскими группами дружбы, молодыми парламентариями и женщинами-парламентариями.

Изуми сообщил, что Япония готовится направить делегацию на девятую Всемирную конференцию молодых парламентариев, которая пройдет во Вьетнаме в середине сентября.

ВИА/ИЖВ

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