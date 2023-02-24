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Председатель НC Выонг Динь Хюэ принял председателя комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макаллистера
Вьетнам поддерживает укрепление стратегического партнерства АСЕАН-ЕС и готов играть активную роль в этом процессе, координацию с Европарламентом в продвижении реализации Инициативы по созданию Парламентского совета ЕС-АСЕАН, рассматривая это как основу для содействия Соглашению о свободной торговле ЕС-АСЕАН.
Поблагодарив Выонг Динь Хюэ за прием, Дэвид Макаллистер оценил, что Вьетнам является надежным партнером, Европарламент желает дальнейшего укрепления отношений между парламентами ЕС и АСЕАН. По той же причине Европарламент открыл представительство в Индонезии.
В ответ Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам выполнял и будет серьезно выполнять обязательства по соглашению о EVFTA, является одной из первых стран, достигших Целей развития тысячелетия, и кодифицирует Цели устойчивого развития ООН. Все международные обязательства Вьетнам выполняет активным и позитивным образом.
Председатель НС Вьетнама предложил, чтобы в следующее время в качестве председателя комитета ЕП по иностранным делам Дэвид Макаллистер поддержит Европарламент в подтолкнении парламенты стран Европейского Союза к скорейшей ратификации Соглашения о защите инвестиций Вьетнам - ЕС (EVIPA), направленного на открытие потоков европейского инвестиционного капитала во Вьетнам, рассматривая это как основу для содействия реализации инициативы ЕС «Глобальные ворота» в регионе.
Во время встречи председатель НС предложил ЕС продолжать продвигать и вносить свой вклад в обеспечение безопасности и свободы судоходства в Восточном море для мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире; укреплять сотрудничество в рамках субрегиона Меконга; поддержать Вьетнам капиталом, технологиями и человеческими ресурсами в развитии «зеленой» экономики, цифровой трансформации и справедливом энергетическом переходе.
Наряду с этим, он уверен, что ЕС поддержит Вьетнам в реализации политической декларации о создании Партнерства по справедливому энергетическому переходу с международными партнерами (JETP) для достижения поставленной цели Net Zero к 2050 г., взятой на конференции COP26.
Предложив ЕС снять «желтую карточку» в ближайшее время, председатель НС заявил о положительной позиции Вьетнама в отношении выполнения рекомендаций Европейской комиссии (ЕК) по борьбе с ННН-промыслом, указав, что решение проблемы является обеспечением прав людей.
По этому случаю, через Дэвида Макаллистера, председатель НС Выонг Динь Хюэ почтительно пригласил председателя Европейского парламента Роберту Метсолу посетить Вьетнам в ближайшее время в 2023 году.