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Председатель НC Выонг Динь Хюэ имел встречу с президентом Бангладеш Мохаммедом Шахабуддином

По сообщению спецкора ВИА, 22 сентября в рамках официального визита в Бангладеш председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ имел встречу с президентом Бангладеш Мохаммедом Шахабуддином.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ имел встречу с президентом Бангладеш Мохаммедом Шахабуддином. Фото: ВИА  
Оценив визит как важный по случаю празднования двумя странами 50-летия установления дипломатических отношений (1973-2023 гг.), Мохаммед Шахабуддин подчеркнул дружбу, братскую привязанность и ценную поддержку, которую Бангладеш и Вьетнам оказывают друг другу как во время борьбы за независимость в прошлом, так и в деле строительства и развития страны сегодня, с любовью вспоминая, как он и друзья однажды вышли на улицы, чтобы скандировать лозунг «За Вьетнам» в поддержку войну сопротивления вьетнамского народа, он добавил, что его чувства к Вьетнаму не изменились.

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ поблагодарил президента Мохаммеда Шахабуддина за то, что он нашел время для приема высокопоставленной вьетнамской делегации, и еще раз поздравил Мохаммеда Шахабуддина с избранием 22-м президентом Бангладеш, с уважением передал привет и пожелание здоровья от руководителей Партии и Государства Вьетнама президенту Мохаммеду Шахабуддину. Выонг Динь Хюэ также поздравил Бангладеш с важными недавними достижениями, выразив уверенность, что под руководством президента Мохаммеда Шахабуддина народ Бангладеш успешно реализует «Видение 2041».

Обе стороны высоко оценили достижения в двусторонних отношениях после пяти десятилетий становления и развития (1973-2023 гг.). В частности, взаимопонимание и доверие все более укрепляются за счет обмена делегациями и контактов на всех уровнях и каналах, а также поддержки друг друга на многосторонних форумах. За последние 10 лет двусторонняя торговля выросла в 4 раза, с примерно 350 миллионов долларов США в 2012 году до примерно 1,5 миллиардов долларов США в 2022 году. Сотрудничество в области безопасности и обороны, сельского хозяйства, рыболовства, животноводства... достигло многих важных достижений.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам готов поддержать Бангладеш в обеспечении продовольственной безопасности, о чем свидетельствует продление двумя странами Меморандума о взаимопонимании по торговле рисом на период 2022-2027 годов, подтвердил, что помимо риса Вьетнам может экспортировать в Бангладеш сельскохозяйственную технику, материалы, бытовые товары, электронику, переработанную сельскохозяйственную и водную продукцию... и открывать новые области сотрудничества.

Президент Бангладеш предложил Вьетнаму поощрять вьетнамские инвестиции в специальные экономические зоны Бангладеш, поддержал предложение Вьетнама о скором открытии прямых рейсов для содействия культурному сотрудничеству, туризму и обменам между людьми. Президент Бангладеш также согласился с предложением председателя НС Выонг Динь Хюэ о создании благоприятных условий для вьетнамских граждан в учебе, работе, ведении бизнеса и инвестировании в Бангладеш.

Обсуждая международные и региональные вопросы, два лидера договорились продолжать поддерживать друг друга на многосторонних форумах, таких как Организация Объединенных Наций (ООН), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)... Председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что исходя из традиционной дружбы между двумя странами, а также ценя позицию Бангладеш, Вьетнам всегда поддерживает Бангладеш в укреплении отношений с АСЕАН.

По этому случаю председатель НС Выонг Динь Хюэ с уважением передал президенту Мохаммеду Шахабуддину приглашение от президента Во Ван Тхыонга посетить Вьетнам, и президент Бангладеш рад принял его.

ИЖВ/ВИА

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