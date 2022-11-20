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Председатель НC Выонг Динь Хюэ имел встречу с председателем Сената Камбоджи Самдеком Сай Чхумом
Выонг Динь Хюэ выразил удовольствие впервые посетить Камбоджу в качестве Председателя НС Вьетнама и встречаться с Председателем Сената Самдеком Сай Чхумом. Он выразил радость, видя быстрое и сильное развитие Камбоджи в целом и столицы Пномпеня в частности, быстрый контроль над эпидемией COVID-19, стабилизацию социального обеспечения, восстановление экономики и успех выборов в совет общины/района в июне 2022 года. Выонг Динь Хюэ уверен, что это станет прочным фундаментом для организации выборов в Национальное собрание 17-го созыва в 2023 году.
По этому случаю председатель НС Выонг Динь Хюэ поздравил Камбоджу с успешным проведением 40-го - 41-го саммитов АСЕАН и связанных с ним конференций, посчитал, что Камбоджа успешно организует предстоящую генеральную ассамблею AIPA-43, способствуя построению мирного, стабильного и процветающего сообщества АСЕАН.
Лидеры двух стран считали, что недавние взаимные визиты высоких руководителей двух стран придадут мощный импульс развитию традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами и двумя законодательными органами. Обе стороны договорились укреплять сотрудничество по всем каналам Партии, правительства, парламента и народной дипломатии, продолжать обмен информацией и профессиональным опытом в области законодательства между профильными комитетами НС.
С целью продвижения положительных результатов, достигнутых в 2022 году в рамках Года дружбы Вьетнам-Камбоджа, Камбоджа-Вьетнам, председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил обеим сторонам продолжать уделять внимание пропаганде о дружбе и сотрудничестве среди народов, особенно молодого поколения.
Руководители двух НС также выразили удовлетворение тем, что НС трех стран Вьетнам-Камбоджа-Лаос повысили уровень конференции председателей Комитета НС по внешним связям до уровня конференции председателей НС трех стран, которая, ожидается, пройдет каждые два года и впервые в Лаосе в 2023 г.
Высоко оценивая роль и важный вклад Самдека Сай Чхума в отношения между двумя странами на протяжении многих лет, председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил надежду, что Самдек Сай Чхум и впредь будет руководить продвижением дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между двумя странами, поддержать вьетнамцев в Камбодже, камбоджийцев вьетнамского происхождения в принимающее общество, создавали благоприятные условия для удобного инвестирования вьетнамскими предприятиями в Камбодже на общее благо обеих стран.
По этому случаю через председателя НС Выонг Динь Хюэ председатель Сената Самдек Сай Чхум передал приветствие генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу, президенту Нгуен Суан Фуку и премьер-министру Фам Минь Тьинью.
После встречи председатель НС Выонг Динь Хюэ и председатель Сената Камбоджи Самдек Сай Чхум стали свидетелями церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Канцелярией НС Вьетнама и Секретариатом Сената Камбоджи.