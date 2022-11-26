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Председатель НC Выонг Динь Хюэ завершил визит в Камбоджу, Филиппины и участие в Генеральной ассамблее AIPA-43

Во второй половине дня 25 ноября член Политбюро, Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация Национального собрания Вьетнама прибыли в международный аэропорт Нойбай, успешно завершив свой официальный визит в Королевство Камбоджа, Парламентскую ассамблею государств Юго-Восточной Азии (AIPA-43) и в Филиппины, которые продлились с 19 по 25 ноября 2022 года.
Председатель Национального собранияи Выонг Динь Хюэ встретился с президентом Филиппин Фердинандом Ромуальдесом Маркосом-младшим.Фото: ВИА
В двух странах председатель НС Выонг Динь Хюэ провел около 50 мероприятий, включая переговоры, встречи на высоком уровне, визит на местности, встречи с представителями местного бизнеса, с вьетнамской общиной...

В рамках визита в Камбоджу две страны подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между двумя Национальными собраниями, Соглашение о сотрудничестве между секретариатами двух Национальных собраний.

После официального визита в Камбоджу Выонг Динь Хюэ принял участие в Генеральную Ассамблею AIPA-43 в Камбодже и выступил с важной речью. На полях AIPA-43 председатель НС Вьетнама провел ряд двусторонних встреч с руководителями парламентов стран АСЕАН и стран-наблюдателей.

С 23 по 25 ноября председатель НС и делегация посетили Филиппины с официальным визитом. На Филиппинах высшие руководители двух сторон обменялись мерами по развитию двустороннего сотрудничества во многих областях, способствуя углублению вьетнамско-филиппинского стратегического партнерства в целом и отношений между руководителями двух стран.

Самым важным событием во время визита в Филлипины стало то, что как Палата представителей, так и Сенат Филиппин приняли резолюцию, подтверждающую укрепление отношений между законодательными органами двух стран, после того была учреждена парламентская группа дружбы Филиппины-Вьетнам.

Сразу после завершения визита председатель НС Выонг Динь Хюэ направил руководителям Камбоджи и Филиппин благодарственное письмо за уважительный, теплый и искренний прием.

ВИА

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