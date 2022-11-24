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Председатель НC Выонг Динь Хюэ встретился с президентом Филиппин

По сообщению спецкорреспондента ВИА, в рамках официального визита на Филиппины, во второй половине дня 23 ноября (по местному времени) председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ встретился с президентом Фердинандом Ромуальдесом Маркосом в Президентском дворце Филиппин.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ (слева) и президент Фердинанд Ромуальдес Маркос. Фото: ВИА  
По сообщению спецкорреспондента ВИА, в рамках официального визита на Филиппины, во второй половине дня 23 ноября (по местному времени) председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ встретился с президентом Фердинандом Ромуальдесом Маркосом в Президентском дворце Филиппин.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ передал приветствие генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга и приглашение президента государства Нгуен Суан Фука президенту Фердинанду Маркосу и его супруге в ближайшее время посетить Вьетнам.

Информируя президента Филиппин о результатах его предыдущих переговоров со спикером Палаты представителей Филиппин Мартином Ромуальдесом, председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что политика Вьетнама заключается в постоянной консолидации и продвижении стратегического партнерства с Филиппинами во всех областях; сказав, что Вьетнаму и Филиппинам необходимо и далее развивать отношения по всем каналам партии, государства, НС, правительства и народа, особенно когда две страны являются близкими соседями и имеют сходство в численности населения и уровне развития, что является основой развития двусторонних отношений.

Президент Фердинанд Маркос высоко оценил официальный визит председателя НС Вьетнама на Филиппины впервые за 16 лет; выразив уверенность, что этот визит станет важной вехой, способствующей дальнейшему укреплению стратегического партнерства, а также отношений между двумя законодательными органами двух стран; выразив свою радость в связи с недавней встречей с президентом государства Нгуен Суан Фуком и премьер-министром Фам Минь Тьинем в кулуарах саммитов высокого уровня и многостороннего форума; выразил благодарность Вьетнаму за то, что он всегда был стабильным источником экспорта риса, помогая Филиппинам обеспечивать продовольственную безопасность в условиях глобального кризиса продовольственной безопасности.

Соглашаясь с предложением президента Филиппин об увеличении обмена делегациями между двумя законодательными органами, председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил двум странам расширять сотрудничество не только в сферах экономики, торговли и частных инвестиций; обороны и безопасности; отметив необходимо расширять сотрудничество в других областях, таких как сельское хозяйство, наука и технологии, образование и профессиональная подготовка, цифровая трансформация, цифровая экономика, реагирование на изменение климата, кибербезопасность, экологически чистая и справедливый энергетический переход, туризм и народная дипломатия.

Лидеры двух стран согласились оценить, что отношения двух стран на протяжении многих лет развиваются хорошо, несмотря на вызовы, созданные пандемией COVID-19.

В частности, двусторонняя торговля стала ярким пятном в отношениях между двумя странами: общий импортно-экспортный оборот в 2021 году достиг 6,8 млрд. долл. США, что является самым высоким показателем за всю историю; за первые 10 месяцев 2022 года он достиг почти 6,6 млрд. долл. США.

Президент Филиппин предложил обеим сторонам увеличить обмен делегациями по всем каналам и уровням, чтобы соответствовать потенциалу сотрудничества между двумя странами, и предложил Вьетнаму увеличить импорт филиппинских товаров, чтобы помочь двум странам сбалансировать торговый баланс.

Отвечая на предложение председателя НС Выонг Динь Хюэ о создании благоприятных условий для проживания и ведения бизнеса вьетнамской общины на Филиппинах, президент Фердинанд Маркос согласился и поделился тем, что вьетнамская община стала сплоченной частью общества, рабочей силы и местной общиной; в то же время он высоко оценил интеграцию и вклад вьетнамской общины на Филиппинах.

Говоря о многостороннем сотрудничестве, лидеры двух стран выразили удовлетворение и высоко оценили тесную и эффективную координацию между двумя странами в международных организациях и форумах за прошедшее время.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ согласилась с предложением президента Фердинанда Маркоса об активизации обменов и координации общих позиций по многосторонним вопросам в рамках Организации Объединенных Наций, АСЕАН и Форума экономического сотрудничества Азиатско-Тихоокеанского региона (АТЭС).

Обе стороны договорились обмениваться информацией, поддерживать друг друга и способствовать укреплению солидарности, голоса и центральной роли АСЕАН в общих вопросах безопасности в регионе, включая Восточное море.

ВИА

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