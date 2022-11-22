Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Председатель НC Выонг Динь Хюэ внес 5 предложений на пленарном заседании AIPA-43

По словам спецкора ВИА, во второй половине дня 21 ноября председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Выонг Динь Хюэ принял участие и выступил с важной речью на первом пленарном заседании 43-й Межпарламентской ассамблеи государств Юго-Восточной Азии (AIPA-43) в Пномпене, Королевство Камбоджа.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ выступает на первом пленарном заседании AIPA-43. Фото: Зоан Тан/ВИА  
Председатель НС Выонг Динь Хюэ выделил пять предложений для AIPA, в том числе:

Во-первых, обязательным условием является подчеркивание важности укрепления солидарности и центральной роли АСЕАН в поддержании мира, безопасности и стабильности в регионе.

Во-вторых, содействие надзорной функции парламентов в реализации Генеральных планов АСЕАН по всем трем направлениям: политическому, экономическому и социально-культурному.

В-третьих, дальнейшее укрепление и обновление структуры и деятельности AIPA, укрепление координации и отношений между законодательными и исполнительными органами стран региона, особенно сотрудничество в использовании возможностей, преодоление рисков в области цифровой трансформации и справедливой энергетического перехода.

В-четвертых, активно и инициативно уделять внимание продвижению гендерного равенства, расширению прав и возможностей женщин, эффективной реализации гендерной политики и законов, усилению женского голоса и участия женщин и молодежи в органах законодательной и исполнительной власти.

В-пятых, продвигать пропаганду AIPA и АСЕАН среди всех людей, особенно усиливать роль молодых парламентариев. В 2023 году во Вьетнаме пройдет Глобальный форум молодых парламентариев Международного парламентского союза (МПС). Председатель НС Вьетнама надеется, что парламенты стран-членов и партнеров AIPA активно согласятся, поддержат и примут участие в этом очень важном мероприятии.

Выразив согласие с заявлениями глав делегаций, особенно делегации Филиппин, об ответственности крупных стран и развитых стран за изменение климата, председатель НС Выонг Динь Хюэ заявил, что 27-я Конференция Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP27) в последнее время потребовалось много времени и усилий для достижения первоначальных финансовых договоренностей, что свидетельствует о сложности проблемы, к которой АСЕАН и AIPA должны активно адаптировать.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top