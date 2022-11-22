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Председатель НC Выонг Динь Хюэ внес 5 предложений на пленарном заседании AIPA-43
Во-первых, обязательным условием является подчеркивание важности укрепления солидарности и центральной роли АСЕАН в поддержании мира, безопасности и стабильности в регионе.
Во-вторых, содействие надзорной функции парламентов в реализации Генеральных планов АСЕАН по всем трем направлениям: политическому, экономическому и социально-культурному.
В-третьих, дальнейшее укрепление и обновление структуры и деятельности AIPA, укрепление координации и отношений между законодательными и исполнительными органами стран региона, особенно сотрудничество в использовании возможностей, преодоление рисков в области цифровой трансформации и справедливой энергетического перехода.
В-четвертых, активно и инициативно уделять внимание продвижению гендерного равенства, расширению прав и возможностей женщин, эффективной реализации гендерной политики и законов, усилению женского голоса и участия женщин и молодежи в органах законодательной и исполнительной власти.
В-пятых, продвигать пропаганду AIPA и АСЕАН среди всех людей, особенно усиливать роль молодых парламентариев. В 2023 году во Вьетнаме пройдет Глобальный форум молодых парламентариев Международного парламентского союза (МПС). Председатель НС Вьетнама надеется, что парламенты стран-членов и партнеров AIPA активно согласятся, поддержат и примут участие в этом очень важном мероприятии.
Выразив согласие с заявлениями глав делегаций, особенно делегации Филиппин, об ответственности крупных стран и развитых стран за изменение климата, председатель НС Выонг Динь Хюэ заявил, что 27-я Конференция Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP27) в последнее время потребовалось много времени и усилий для достижения первоначальных финансовых договоренностей, что свидетельствует о сложности проблемы, к которой АСЕАН и AIPA должны активно адаптировать.