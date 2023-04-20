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Председатель НC встретился с представителями вьетнамской общины на Кубе
От имени всей представительной миссии посол Вьетнама на Кубе Ле Тхань Тунг доложил председателю НС и делегации о деятельности посольства и вьетнамской общины на Кубе.
Посол подтвердил, что, хотя вьетнамская община на Кубе невелика, это традиционная страна с особой дружбой и солидарностью, поэтому посольство всегда продвигает свою роль ключевого представительного агентства, став надежным мостом между двумя странами, оперативно дает рекомендации Партии и Государству по руководящим принципам и политикам, которые способствуют дальнейшему укреплению особых традиционных отношениях между Вьетнамом и Кубой.
В целом вьетнамская община на Кубе - это сплоченная община, которая всегда стремится к Отечеству. Хотя они находятся далеко географически, у людей всегда есть мероприятия, чтобы реагировать на движения в стране.
Выступая на встрече, председатель НС Выонг Динь Хюэ поделился эмоциями от возвращения, чтобы посетить прекрасную страну Кубу; встретиться с официальными лицами, сотрудниками посольства и представителями вьетнамской общины на Кубе.
По словам председателя НС, это визит на высшем уровне вьетнамского лидера на Кубу с 2022 года по настоящее время. Визит проходит в особом контексте, когда две страны отмечают многие важные революционные события, такие как 62-я годовщина победы над пляжем Хирон, 70-я годовщина штурма казармы «Монкада»; в ознаменование 60-летия создания на Кубе Комитета солидарности с Южным Вьетнамом, предшественника сегодняшней Ассоциации кубино-вьетнамской дружбы, и 50-летия первого визита Фиделя Кастро Руса во Вьетнам и в освобожденные районы Южного Вьетнама.
Делясь информацией о мероприятиях в рамках визита, председатель НС выразила надежду, что после визита многие области сотрудничества между двумя странами получат дальнейшее развитие, что придаст импульс отношениям двух стран, а также создаст благоприятные условия для вьетнамской общины на Кубе.
Председатель НС выразил надежду, что посольство, бизнес-сообщество, ученики и студенты продолжают досконально понимать и глубоко осознавать особые, образцовые и верные отношения между Вьетнамом и Кубой. Это ключевой фактор для сохранения и дальнейшего развития особых отношений двух стран.
В самые трудные годы, когда Вьетнам боролся за национальное освобождение и воссоединение страны, партия, государство и народ Кубы оказали Вьетнаму неоценимую духовную и материальную поддержку.
Во время недавней пандемии COVID-19 Куба оказала Вьетнаму медицинскую помощь и оборудование, направив экспертов и медицинский персонал для поддержки не только Вьетнама, но и многих других стран мира.
Председатель НС заявил, что за 64 года основания Республики Куба Вьетнам гордится тем, в течение 63 две страны стояли бок о бок. Хотя их разделяет полмира, две страны всегда рядом. Многие кубинские проекты, построенные для Вьетнама, до сих пор эффективны.
За более чем 35 лет проведения дела «Доймой» (обновление) Вьетнам добился многих успехов, Вьетнам настойчиво делился и обсуждал с Кубой ориентиры социально-экономического развития, потому что обе страны имеют общую цель построения социализма. Куба обновляет свою модель социально-экономического развития и добилась очень позитивных изменений.
Председатель НС также сообщил, что в ближайшее время, на 5-й сессии, НС рассмотрит и внесет поправки в ряд статей Закона о выезде и въезде вьетнамских граждан и Закона о въезде, выезде и транзите иностранцев во Вьетнаме. В котором основное внимание уделяется внесению поправок в правила, чтобы максимально упростить электронные визы, увеличить продолжительность пребывания, включая выдачу виз на пограничных пунктах пропуска для повышения международной конкурентоспособности в сфере туризма...
Что касается прав вьетнамцев, проживающих за границей, председатель НС заявил, что в настоящее время некоторые законы также вносятся в НС для рассмотрения и внесения поправок с целью создания всех самых благоприятных условий для того, чтобы зарубежная вьетнамская община могла внести наибольший вклад в строительство и развитие страны.
По этому случаю председатель НС Выонг Динь Хюэ символически подарил ряд книг о жизни и карьере президента Хо Ши Мина посольству Вьетнама и общине на Кубе.