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Председатель НC Болгарии встретился с представителями вьетнамцев, которые учились и работали в этой стране

Председатель Народного собрания Болгарии Росен Димитров Елиасков в рамках своего официального визита во Вьетнам 7 января вечером в Ханое встретился с вьетнамцами, которые учились или работали в европейской стране.
  Председатель Народного собрания Болгарии Росен Димитров Желязков. Фото: ВИA  
Около 30.000 вьетнамцев учились и работали в Болгарии в 1950-1980 гг. и около 1000 в настоящее время.

В процессе развития сотрудничества между двумя странами эти люди являются важными факторами, обеспечивающими успех двустороннего сотрудничества, заявил он, выразив надежду, что эта община привнесет свою привязанность, знания и опыт, полученные во время учебы и работы в Болгарии, в дальнейшее укрепление болгарско-вьетнамской дружбы и сотрудничества.

Болгария, как член Европейского союза (ЕС), и Вьетнам, динамично развивающийся член Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), имеют огромный потенциал для сотрудничества в области экономики, культуры и образования. Болгария может стать для Вьетнама воротами для выхода на европейский рынок и наоборот, а Вьетнам - мостом для выхода на рынок АСЕАН, подчеркнул он.

Заместитель председателя Ассоциации вьетнамско-болгарской дружбы Нгуен Чыонг Шон сказал, что вьетнамцы, которые учились и работали в Болгарии, всегда помнят о поддержке со стороны правительства и народа принимающей страны.

ВИА/ИЖВ

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