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Председатель НC Болгарии встретился с представителями вьетнамцев, которые учились и работали в этой стране
В процессе развития сотрудничества между двумя странами эти люди являются важными факторами, обеспечивающими успех двустороннего сотрудничества, заявил он, выразив надежду, что эта община привнесет свою привязанность, знания и опыт, полученные во время учебы и работы в Болгарии, в дальнейшее укрепление болгарско-вьетнамской дружбы и сотрудничества.
Болгария, как член Европейского союза (ЕС), и Вьетнам, динамично развивающийся член Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), имеют огромный потенциал для сотрудничества в области экономики, культуры и образования. Болгария может стать для Вьетнама воротами для выхода на европейский рынок и наоборот, а Вьетнам - мостом для выхода на рынок АСЕАН, подчеркнул он.
Заместитель председателя Ассоциации вьетнамско-болгарской дружбы Нгуен Чыонг Шон сказал, что вьетнамцы, которые учились и работали в Болгарии, всегда помнят о поддержке со стороны правительства и народа принимающей страны.