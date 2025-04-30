НОВОСТИ
Председатель НС Чан Тхань Ман: Участие Камбоджи в праздновании воссоединения Вьетнама отражает крепкие двусторонние связи
Он подчеркнул, что военный парад и марш, в которых принимают участие Вьетнам, Лаос и Камбоджа, - это не только повод почтить исторические ценности, но и символ единства, мира и общего стремления к процветающему будущему трех индокитайских стран.
Он выразил особую признательность камбоджийской военной делегации за участие в параде, сказав, что это отражает солидарность и дружеское отношение камбоджийского народа к вьетнамскому народу во время важных событий.
Передав Хун Сену и его делегации свои наилучшие пожелания по случаю традиционного Нового года Чол Чнам Тхмэй, председатель Чан Тхань Ман высоко оценил достижения Камбоджи в области национального развития. Он выразил надежду, что под руководством короля Нородома Сихамони, королевского правительства и под руководством Сената и Национальной ансамблеи Камбоджа добьется еще больших успехов и успешно достигнет своей цели - стать страной с уровнем дохода выше среднего к 2030 году и страной с высоким уровнем дохода к 2050 году.
Со своей стороны, Хун Сен с удовольствием принял участие в праздновании 50-й годовщины исторической победы 30 апреля 1975 года по приглашению генерального секретаря партии То Лама. Он подтвердил, что эта победа была не только выдающимся достижением вьетнамского народа, но и общим триумфом камбоджийского народа и всех миролюбивых стран мира.
Выразив удовольствие достижениями Вьетнама за последние пять десятилетий после воссоединения, Хун Сен искренне поблагодарил партию, государство, вооруженные силы и народ Вьетнама за их товарищеские отношения и последовательную и эффективную поддержку Камбоджи на протяжении многих лет, особенно за вклад Вьетнама в освобождение страны от геноцидного режима и ее последующее восстановление и развитие.
Чан Тхань Ман подчеркнул, что победа в исторической кампании Хо Ши Мина в 1975 году открыла новую эру для Вьетнама - эру независимости, мира и развития - и послужила мощным источником вдохновения для национально-освободительных движений по всему миру, в том числе и в Камбодже.
Председатель НС подтвердил, что Вьетнам всегда помнит о ценной поддержке, оказанной камбоджийским народом в трудные времена, и выразил гордость за совместную борьбу за свержение геноцидного режима, восстановление мира и закладку фундамента для нынешнего процветания Камбоджи. Солидарность и взаимная поддержка между двумя народами, по его словам, являются бесценным наследием, которое необходимо сохранить и передать будущим поколениям.
Он выразил глубокую благодарность КПК, государству и народу Камбоджи и, в частности, Хун Сену, который внес значительный вклад в укрепление и развитие двусторонней дружбы.
На встрече высокого уровня между Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама и Постоянным комитетом КПК, состоявшейся в феврале 2025 года в Хошимине, на которой сопредседателями были Генеральный секретарь То Лам и председатель Хун Сен, обе стороны подтвердили свою твердую приверженность развитию всестороннего сотрудничества в области области варьируются от политики, обороны и безопасности до экономики, культуры и межличностных обменов.
На встрече высокого уровня между Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама и Постоянным комитетом КПВ, состоявшейся в феврале 2025 года в Хошимине под сопредседательством генерального секретаря То Лама и президента Хун Сена, обе стороны подтвердили свою твердую приверженность развитию всестороннего сотрудничества в различных областях: от политики, обороны и безопасности до экономики, культуры и обмена между людьми.
На фоне растущих глобальных и региональных вызовов Чан Тхань Ман выразил уверенность, что вьетнамско-камбоджийские отношения будут и впредь служить образцом добрососедского сотрудничества, основанного на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде.
Стороны согласились, что для совместного продвижения в новую эру обе страны должны и дальше укреплять солидарность, углублять политическое доверие и поддерживать регулярные обмены и сотрудничество на высоком уровне по партийным, правительственным и парламентским каналам.
Они подтвердили свой принцип не позволять враждебным силам использовать территорию одной страны для подрыва другой. Обе стороны будут укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности путем эффективной реализации Протокола 2025 года и Плана сотрудничества, поддерживая трехсторонние механизмы между министерствами обороны, общественной безопасности/внутреннних дел и министерствами иностранных дел Вьетнама, Камбоджи и Лаоса.
Они будут способствовать установлению связей между молодежью, расширению обменов между депутатами парламента и молодыми парламентариями, а также популяризации традиционной дружбы и солидарности, чтобы молодые поколения понимали и поддерживали это ценное наследие.
Экономические и торговые связи также будут укрепляться, а общая цель - довести объем двусторонней торговли до 20 миллиардов долларов США. Обе страны будут тесно координировать свои действия по развитию экономических связей между Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом.
Председатель НС Вьетнама предложил Камбодже продолжать создавать благоприятные условия для жителей вьетнамского происхождения, чтобы они могли стабилизировать свою жизнь и получить камбоджийское гражданство. Обе стороны также должны работать над облегчением условий для поездок и ведения бизнеса для граждан и предприятий друг друга.
Он подтвердил, что законодательный орган Вьетнама готов тесно сотрудничать с Сенатом и Национальной ансамблей Камбоджи в продвижении совместных инициатив в экономической, культурной и образовательной сферах, а также в укреплении координации на многосторонних парламентских форумах, таких как Межпарламентский союз (IPU) и Глобальный парламент за толерантность и мир (IPTP). Он также призвал Сенат Камбоджи в ближайшее время создать парламентарную группу дружбы Камбоджа-Вьетнам.
Чан Тхань Ман подтвердил, что Вьетнам поддерживает кандидатуру Камбоджи на пост генерального секретаря Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA), которая будет избрана в сентябре 2025 года.