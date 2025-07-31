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Председатель НС Чан Тхань Ман успешно завершил рабочую поездку в Швейцарию
В своём выступлении он подчеркнул, что как никогда ранее парламенты, представляя голос народа, несут ответственность за продвижение многосторонности, содействуя обеспечению мира, справедливости и процветания для всех людей.
Он также предложил ряд направлений для будущего парламентского сотрудничества, включая: усиление диалога и укрепление доверия; содействие справедливости и равенству; действия в интересах окружающей среды и устойчивого развития; расширение межпарламентского международного взаимодействия.
Как активный член Межпарламентского союза (IPU), Председатель Национального собрания подтвердил твёрдую приверженность Вьетнама принципам многосторонности и парламентского сотрудничества, призвав парламенты всех стран искать точки соприкосновения, преодолевать различия и объединять усилия ради построения будущего, в котором каждый человек сможет жить в мире, справедливости и процветании.
В ходе конференции Председатель Национального собрания и члены делегации провели десятки рабочих встреч с руководителями парламентов других стран и представителями ООН, тем самым укрепив взаимопонимание и политическое доверие на высоком уровне, а также углубив всесторонние отношения с партнёрами, особенно по парламентской линии.
В Женеве Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман встретился с Председателем Национального совета Швейцарии Майей Риникер и Председателем Совета кантонов Андреа Карони. Руководители обеих палат парламента Швейцарии выразили поддержку скорейшему возобновлению переговоров о Соглашении о свободной торговле между Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA, членом которой является Швейцария) в 2025 году, с целью развития двусторонней торговли в соответствии с потенциалом и возможностями обеих стран. Стороны также обменялись опытом в законодательной деятельности, парламентском контроле и принятии ключевых решений на национальном уровне.
Кроме того, Председатель Национального собрания принял участие и выступил с вступительной речью на семинаре «Создание и функционирование международного финансового центра — рекомендации для Вьетнама»; провёл встречу с председателем Общества дружбы Швейцария – Вьетнам; а также встретился с сотрудниками посольства, других представительств Вьетнама и представителями вьетнамской диаспоры в Швейцарии.
Благодаря насыщенной и содержательной программе рабочая поездка Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана в Швейцарию завершилась успешно по всем направлениям, оставив яркий след в продвижении роли, позиции и реального вклада Вьетнама и его парламента в решение глобальных вопросов.