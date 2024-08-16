Председатель НС Чан Тхань Ман: США - стратегически важный партнер Вьетнама

15 августа в Ханое председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман (справа) принимает посла США Марка Эванспа Кнаппера. Фото: ВИA

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман подтвердил, что Вьетнам всегда рассматривает США как стратегически важного партнера, на приеме в честь посла США Марка Эванса Кнаппера в Ханое 15 августа.

Председатель НС воспользовался этим случаем, чтобы поблагодарить США за выражение соболезнований партии, государству и народу Вьетнама в связи с кончиной Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга. Президент США Джо Байден направил письмо с соболезнованиями и поручил госсекретарю Энтони Блинкену прибыть во Вьетнам, чтобы отдать дань уважения покойному Генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу.

Он высоко оценил понимание послом Вьетнама и его народа, а также его вклад в укрепление двусторонних отношений, включая подготовку к государственному визиту во Вьетнам президента Джо Байдена в сентябре 2023 года.

Председатель НС Чан Тхань Ман выразил надежду, что посол Кнаппер будет уделять больше внимания реализации достигнутых двумя странами соглашений, способствуя развитию вьетнамско-американских связей.

Он также приветствовал неизменную приверженность США поддержке сильного, независимого, самодостаточного и процветающего Вьетнама.

С момента создания всеобъемлющего стратегического партнерства в сентябре 2023 года соответствующие ведомства двух стран координируют действия по реализации новых рамок, сказал он, добавив, что обе стороны активизировали обмены делегациями на всех уровнях и добились положительных результатов.

В прошлом году объем двусторонней торговли достиг почти 111 миллиардов долларов США, а за первые семь месяцев этого года - более 66,1 миллиарда долларов США, сказал Чан Тхань Ман.



Законодатели двух стран также поддерживают обмен делегациями, сотрудничество в законотворческой и контрольной деятельности, отметил руководитель НС.



Он предложил обеим сторонам прилагать больше усилий для эффективной реализации совместного заявления Вьетнама и США и плана действий к 30-летию установления двусторонних дипломатических отношений в 2025 году.



Чан Тхань Ман считает, что у двух стран еще много возможностей для развития сотрудничества, и предлагает им увеличить доходы от двусторонней торговли, а также активизировать продвижение инвестиций в научно-техническую сферу, образование и здравоохранение.



По его словам, законодательные органы двух стран должны углублять свое сотрудничество, чтобы обмениваться опытом в законотворчестве и контроле за выполнением соглашений о сотрудничестве.



Председатель НС выразил надежду на то, что посол побудит американские ведомства рассмотреть и вскоре признать статус Вьетнама как страны с рыночной экономикой, исключить Вьетнам из списка стран с ограничениями на экспорт высоких технологий, поддержать страну Юго-Восточной Азии на таких важных форумах, как ООН, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), увеличить финансирование на ликвидацию последствий диоксина, разминирование бомб и мин, помощь инвалидам войны, поиск и идентификацию вьетнамских павших фронтовиков.



В свою очередь, посол Кнаппер подчеркнул, что кончина Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга стала огромной потерей не только для Вьетнама, но и для вьетнамо-американских отношений, и подтвердил, что США продолжат тесное сотрудничество с Генеральным секретарем партии, Президентом То Ламом и другими лидерами Вьетнама.



Он отметил, что сотрудничество в законодательной сфере остается важной основой двусторонних отношений, и поблагодарил НС Вьетнама и его ведомства за поддержку в укреплении двусторонних связей и содействие взаимопониманию между законодателями Вьетнама и США.



Дипломат пообещал продолжить работу с соответствующими министерствами и ведомствами с целью скорейшего признания статуса Вьетнама как страны с рыночной экономикой и исключения его из списка стран, на которые наложены ограничения на экспорт высоких технологий, выразив уверенность, что вьетнамо-американские отношения в будущем принесут еще больше достижений.



