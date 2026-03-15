Председатель НС Чан Тхань Ман проголосовал на выборах в городе Хошимин

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман голосует на избирательном участке № 14 в средней школе имени До Ван Зай, община Хокмон, город Хошимин. (Фото: ВИА)



Утром 15 марта на избирательном участке № 14 общины Хокмон города Хошимина состоялась церемония открытия дня голосования на выборах депутатов Национального собрания (НС) XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.





Член Политбюро, Председатель НС, Председатель Национального избирательного совета Чан Тхань Ман принял участие в церемонии открытия, реализовал своё избирательное право и проверил организацию голосования на избирательном участке № 14.





Сразу после церемонии открытия Председатель НС, Председатель Национального избирательного совета Чан Тхань Ман первым опустил бюллетень в урну, голосуя за депутатов НС XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.





В голосовании также приняли участие секретарь городского партийного комитета города Хошимина Чан Лыу Куанг; Генеральный секретарь НС, руководитель Аппарата НС Ле Куанг Мань; председатель Комитета НС по работе с депутатами, заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по организационной работе Нгуен Хыу Донг; председатель Комитета НС по науке, технологиям и окружающей среде Нгуен Тхань Хай; заместитель секретаря городского партийного комитета города Хошимина Ван Тхи Бач Тует; генерал-майор Фам Ван Хунг, заместитель командующего Командования охраны; заведующий Отделом по организационной работе городского партийного комитета города Хошимина Фам Тхань Киен, а также многочисленные избиратели на данной территории.





После голосования, отвечая на вопросы прессы на избирательном участке, Председатель НС, Председатель Национального избирательного совета Чан Тхань Ман выразил радость и честь прибыть в общину Хокмон, чтобы лично проголосовать на выборах депутатов НС XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.





Председатель НС отметил, что в последнее время под руководством и пристальным вниманием Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), Политбюро и Секретариата, во главе с Генеральным секретарём То Ламом, вся политическая система активно, оперативно и системно включилась в подготовку к выборам.





Приветствуя членов Национального избирательного совета, избирательных комитетов, избирательных советов и избирательных групп за серьёзное выполнение руководящих документов Центральных органов, Председатель НС предложил ответственным за проведение выборов продолжать внимательно отслеживать, руководить и направлять процесс голосования, чтобы обеспечить наилучшие результаты.





Председатель НС выразил уверенность, что благодаря усилиям партийных комитетов, органов власти, Отечественного фронта и общественных организаций, а также поддержке и согласию избирателей по всей стране, выборы обязательно завершатся большим успехом.





Обращаясь с посланием к избирателям всей страны, Председатель НС подчеркнул: участие в голосовании является священным правом и обязанностью каждого гражданина. Эти выборы депутатов НС XVI созыва имеют особое значение, поскольку совпадают с 80-летием первых всеобщих выборов в НС Вьетнама.





Он выразил уверенность, что избиратели по всей стране примут активное участие в голосовании, выберут достойных кандидатов — людей с талантом и нравственными качествами — в депутаты НС XVI созыва и Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов, чтобы страна вступила в Эпоху подъёма нации, успешно реализовала Резолюцию XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ.