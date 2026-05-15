Председатель НС Чан Тхань Ман провёл рабочую встречу с Постоянным составом Комитета по обороне, безопасности и внешним связям
Кроме того, парламентская дипломатия внесла важный вклад в реализацию внешнеполитического курса партии и государства, основанного на независимости, самостоятельности, мире, дружбе, сотрудничестве и развитии, способствовала повышению международного авторитета Вьетнама, эффективному социально-экономическому развитию и надёжной защите суверенитета и национальных интересов. Вместе с тем Председатель НС прямо указал и на ряд недостатков, таких как формальный характер некоторых внешнеполитических мероприятий и недостаточная практическая эффективность, а также недостаточно тесный механизм обмена информацией, распределения задач и решения возникающих вопросов в ходе реализации.
Говоря о ключевых задачах на оставшиеся месяцы 2026 года, Председатель НС предложил Комитету продолжить обновление подходов к законодательной деятельности, поскольку чем активнее осуществляется обновление, тем выше становится качество законотворчества. В этой связи Комитету необходимо разработать конкретный план по институционализации резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда и резолюции 59-NQ/TW Политбюро о международной интеграции; реализовать заключение 17-KL/TW Политбюро о законодательной ориентации НС XVI созыва и принять участие во всеобъемлющем пересмотре нормативно-правовых актов, глубоко учитывая факторы обороны, безопасности и внешней политики при разработке законопроектов.
Председатель НС потребовал от Комитета срочно координировать подготовку к включению в законодательную программу 2026–2027 годов таких проектов, как Закон о безопасности данных, Закон о противодействии распространению оружия массового уничтожения, Ординанс о ликвидации последствий мин и неразорвавшихся боеприпасов после войны, Закон о международных соглашениях (в новой редакции); а также оперативно подготовить и представить Постоянному комитету НС проект резолюции о реализации пункта h части 1 статьи 20 Закона о надзорной деятельности НС и Народных советов в части контроля за выполнением международных договоров и соглашений, став примером в быстром внедрении принятых законов в практику.
В сфере надзорной и инспекционной деятельности Председатель НС Чан Тхань Ман предложил Комитету усилить контроль за выполнением международных обязательств, в которых участвовал Вьетнам, соглашений о сотрудничестве между НС Вьетнама и парламентами других стран, уделяя особое внимание мониторингу результатов реализации рекомендаций по итогам надзора; организовать регулярный контроль за изданием нормативно-правовых актов в сфере обороны, безопасности и внешней политики.
В области внешнеполитической деятельности Председатель НС предложил продолжать строго следовать внешнеполитическому курсу партии, особенно резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда, а также указаниям Политбюро и Секретариата по вопросам внешней политики; разработать план внешнеполитической деятельности НС на вторую половину 2026 года. Наряду с этим необходимо срочно разработать конкретный регламент координации, чётко разграничив ответственность, механизмы участия и порядок решения вопросов; регулярно проводить координационные совещания для своевременного устранения возникающих проблем, обеспечения бесперебойного обмена информацией и тщательной подготовки, от политического содержания до вопросов безопасности, завершив эту работу уже в мае 2026 года и представив доклад руководству НС. Одновременно Комитету необходимо повысить качество аналитической и стратегической работы, сосредоточившись на подготовке внешнеполитических мероприятий с чёткими приоритетами и реальной эффективностью, непосредственно служащих социально-экономическому развитию, защите суверенитета и национальных интересов.
Председатель НС потребовал, чтобы Комитет по обороне, безопасности и внешним связям, особенно его внешнеполитическое направление, разработал отдельную программу мониторинга выполнения соглашений, подписанных НС с другими странами.
Он также подчеркнул необходимость активного внедрения информационных технологий, цифровой трансформации, цифровизации и искусственного интеллекта в деятельность Комитета. Члены Комитета, государственные служащие и сотрудники должны активно и эффективно использовать цифровые платформы и инструменты, включая приложения, обслуживающие деятельность НС.
Председатель НС выразил уверенность в том, что благодаря духу сплочённости, ответственности и стремлению к обновлению Комитет по обороне, безопасности и внешним связям продолжит развивать достигнутые результаты, своевременно устранять недостатки и повышать качество своей деятельности в новом сроке полномочий.