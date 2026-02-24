Председатель НС Чан Тхань Ман провёл рабочие встречи с органами Национального собрания

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман выступает. (Фото: ВИА)

Работая с Комитетом по праву и правосудию, Председатель НС отметил, что в общих достижениях страны, а также в результатах деятельности НС в 2025 году в сфере законотворчества, высшего надзора и принятия решений по важнейшим вопросам государства имеется весьма значимый вклад Комитета.



Говоря о ключевых задачах на 2026 год, Председатель НС предложил Комитету развернуть программу действий по реализации резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда; подготовиться к выборам депутатов НС XVI созыва и депутатов народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов; подготовить первую сессию НС XVI созыва, особенно по кадровой работе и совершенствованию правовой системы.

Председатель НС подчеркнул, что в срок полномочий XVI созыва необходимо продолжать повышать ответственность министерств и ведомств за законотворческую деятельность, а также ответственность Совета по делам народностей и комитетов за экспертизу законопроектов. «Если не будет ответственности и качественной работы, срок действия законов будет невысок», - отметил он, потребовав в 2026 году усилить контроль за исполнением законов, постановлений и резолюций.



Посещая и поздравляя с Новым годом Комитет по экономике и финансам, Председатель НС Чан Тхань Ман передал наилучшие новогодние пожелания руководству Комитета, всем кадрам, госслужащим и работникам; поздравил Комитет с успешным проведением мероприятий по случаю 80-летия со дня основания (4 марта 1946 года - 4 марта 2026 года) и вручением ордена Независимости второй степени.



Председатель НС подтвердил, что Комитет по экономике и финансам является одним из комитетов, внесших исключительно большой вклад в деятельность НС при постоянно возрастающем объёме работы. В 2025 году Комитет провёл экспертизу и представил НС и Постоянному комитету НС 66 материалов. Представленные документы создают предпосылки для развития страны, обеспечения двузначных темпов роста в период 2026–2030 годов и реализации резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда. В течение года Комитет также консультировал по вопросам экспертизы и надзора за рядом важных направлений, способствующих прорыву страны и вступлению в новый этап развития.



Председатель Комитета Национального собрания по экономике и финансам Фан Ван Май выступает. (Фото: ВИА)

Подчёркивая ряд ключевых задач на 2026 год, Председатель НС потребовал строго следовать резолюции XIV съезда Партии и разработать конкретную программу действий Комитета, сосредоточившись непосредственно на ключевых экономико-финансовых вопросах периода 2026–2030 годов, включая план социально-экономического развития, финансово-бюджетный план, государственные инвестиции, внешние заимствования и обслуживание долга - с тем чтобы обеспечить цели роста, макроэкономическую стабильность и социальное обеспечение.



Председатель НС отметил необходимость тщательной подготовки материалов к первой сессии НС XVI созыва, активной координации с Правительством при экспертизе экономических, финансовых и бюджетных вопросов для устранения трудностей и создания предпосылок для достижения двузначных темпов роста в предстоящий период.



Председатель НС выразил пожелание Комитету хорошо вести политико-идеологическую работу и партийное строительство, продолжать развивать дух единства для выполнения задач 2026 года и последующих лет.

На рабочей встрече с Канцелярией НС днём 23 февраля Председатель НС Чан Тхань Ман подтвердил, что в 2025 году НС выполнило колоссальный объём работы, приняв 89 законов и множество важных резолюций. В этом общем успехе имеется важный и активный вклад Канцелярии НС.



Председатель НС предложил Канцелярии уделять первоочередное внимание политико-идеологической работе и организационной работе, обеспечивая рациональную и научную расстановку кадров, при этом политико-идеологическая работа должна вестись регулярно и непрерывно. Одновременно необходимо продолжать научно совершенствовать организационную структуру для более проактивного и профессионального выполнения консультативно-обслуживающих функций.



В рамках подготовки к выборам депутатов НС XVI созыва и депутатов народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов Председатель НС потребовал от Канцелярии НС координировать работу с Канцелярией Национального избирательного совета для эффективного обеспечения деятельности Национального избирательного совета и успешной организации выборов.



Председатель НС выразил надежду, что Канцелярия НС продолжит развивать дух сплочённости, единства, проактивности и гибкости, неизменно успешно выполнять все порученные задачи.