Председатель НС Чан Тхань Ман провёл рабочее совещание с Государственным аудитом

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман выступает. (Фото: ВИА)

Выступая на встрече, Председатель НС Чан Тхань Ман направил наилучшие новогодние поздравления всем кадрам, государственным служащим, работникам и трудящимся Государственного аудита. Он выразил удовлетворение тем, что вся страна тепло, радостно и безопасно встретила Лунный Новый год Бинь Нго. До, во время и после праздника ведомства всех уровней и отраслей, в том числе Государственный аудит, строго выполняли директиву 55-CT/TW Секретариата о проведении празднования Тэта Бинь Нго 2026 года.



Информируя о важных достижениях страны в 2025 году, Председатель НС отметил, что в общих успехах страны, а также в результатах деятельности НС имеется весьма значительный вклад Государственного аудита, особенно в обеспечении сбалансированности доходов и расходов и экономии бюджетных средств.



Соответствуя Отметив, что ведомство последовательно переходит от модели «проверка и выявление нарушений» к модели «оценка политики, предупреждение рисков и рекомендации по совершенствованию институтов», что способствует стабилизации государственных доходов и расходов, Председатель НС предложил Государственному аудиту и далее укреплять роль «щита» по защите финансово-бюджетной дисциплины, выступать в авангарде борьбы с коррупцией, расточительством и негативными явлениями.

Он подчеркнул, что Государственный аудит должен в полной мере задействовать профессиональные компетенции, эффективно использовать информацию из различных источников для проактивного консультирования Партии и государства, вместо того чтобы ограничиваться традиционной организацией аудиторских проверок. Суть подхода - усиление проактивности, прогнозирования и предупреждения рисков уже на ранних этапах.



Что касается методов работы, Председатель НС предложил отрасли продолжать обновление в направлении компактности и практичности при сохранении качества.



Что касается формирования кадрового состава, то для выполнения задач в новой обстановке Председатель НС потребовал, чтобы каждый сотрудник проявлял инициативу в самосовершенствовании, повышении профессиональной квалификации и нравственном воспитании. Аудиторские работники должны сохранять твёрдую политическую стойкость, высокие моральные качества, работать объективно и беспристрастно, а также придерживаться корректного стиля общения, вносить конструктивные предложения, чтобы проверяемые организации своевременно устраняли недостатки и совершенствовали управление.

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман поздравил с Тэтом сотрудников Государственного аудита. (Фото: ВИА)

Кроме того, Председатель НС потребовал от всей отрасли и далее укреплять дух сплочённости и высокого единства, эффективно реализовывать резолюцию партийной организации Государственного аудита, резолюцию партийной организации НС и особенно резолюцию XIV Всевьетнамского партийного съезда.



По случаю начала весны, в первый рабочий день после каникул по случаю Тэта Председатель НС предложил всем кадрам, государственным служащим и работникам Государственного аудита строго выполнять указания Секретариата и Премьер-министра Правительства, немедленно приступить к работе, обеспечив сроки и качество поставленных задач.



От имени коллектива Генеральный аудитор Нго Ван Туан с уважением принял указания Председателя НС Чан Тхань Мана и подтвердил, что они будут конкретизированы в планах деятельности на 2026 год и последующие годы.