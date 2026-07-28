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Председатель НС Чан Тхань Ман провел переговоры с Председателем Национального собрания Камбоджи Кхуон Судари
Председатель Национального собрания Кхуон Судари передала приветствия от Короля Камбоджи Нородома Сиамони, Председателя НРК Хун Сена и других руководителей Камбоджи руководству и народу Вьетнама. Кхуон Судари высоко оценила всесторонние достижения Вьетнама под руководством КПВ во главе с Генсекретарем ЦК КПВ, Президентом То Ламом, выразив уверенность, что Вьетнам успешно реализует две стратегические цели столетнего развития и продолжит укреплять свои позиции и авторитет на региональной и международной арене. Она также подчеркнула, что успехи и опыт Вьетнама в проведении экономических реформ и совершенствовании государственного аппарата являются ценным ориентиром для развития Камбоджи.
Председатель Национального собрания Кхуон Судари поздравила Вьетнам с успешным проведением выборов депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов. Она особо поздравила Чан Тхань Мана с его переизбранием на должность Председателя НС, отметив, что это свидетельствует о высоком доверии со стороны НС и народа Вьетнама.
В атмосфере дружбы, взаимопонимания и доверия председатели НС обменялись мнениями о социально-экономическом развитии своих стран, а также провели содержательный и конструктивный обмен по мерам дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя государствами и двумя парламентами.
Стороны подтвердили, что неизменно рассматривают двусторонние отношения как одно из приоритетных направлений, при этом парламентское сотрудничество является важным каналом взаимодействия. Они договорились продолжать тесную координацию для эффективной реализации договоренностей, достигнутых руководством двух партий и двух государств, активизировать обмен делегациями, повышать эффективность механизмов двустороннего сотрудничества, содействовать развитию транспортной инфраструктуры, пунктов пропуска, логистики и цепочек поставок, создавать благоприятные условия для торговли и инвестиций, стремясь как можно скорее довести объем двустороннего товарооборота до 20 млрд долларов США, ускорить работы по демаркации и обозначению государственной границы, а также совместно обеспечивать сохранение мира, стабильности и развития в приграничных районах. Стороны также договорились совместно организовать мероприятия по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Камбоджей (1967–2027 гг.), активизировать информационно-просветительскую работу по сохранению традиций солидарности и дружбы между двумя народами, особенно среди молодежи, подчеркнув, что это историческое достояние должно бережно сохраняться будущими поколениями.
Высоко оценив успешное развитие сотрудничества между законодательными органами двух стран как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, председатели парламентов договорились продолжать совместную реализацию программ обмена и обмениваться опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес, прежде всего в области совершенствования институтов и законодательства, а также осуществления высшего парламентского контроля. Они также договорились укреплять сотрудничество между профильными комитетами, парламентскими группами дружбы, женщинами-депутатами и молодыми парламентариями, усиливать совместный парламентский контроль за выполнением соглашений между правительствами двух стран и продолжать взаимную поддержку и координацию действий на многосторонних парламентских форумах, членами которых являются обе стороны.
Председатель НС Чан Тхань Ман предложил Председателю Национального собрания Камбоджи и впредь уделять внимание созданию благоприятных условий для стабильного проживания общины лиц вьетнамского происхождения в Камбодже, обеспечению их законных прав и интересов, чтобы они могли вносить активный вклад в социально-экономическое развитие Камбоджи и укрепление дружбы между двумя странами. Он также призвал продолжить тесное взаимодействие в поиске, эксгумации и репатриации останков вьетнамских воинов-добровольцев и специалистов, погибших на территории Камбоджи.
Обсуждая региональные и международные вопросы, стороны подтвердили намерение продолжать тесную координацию усилий в целях поддержания мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе, дальнейшего укрепления единства АСЕАН, повышения ее центральной роли, а также расширения взаимодействия в рамках субрегиональных механизмов сотрудничества в бассейне Меконга.