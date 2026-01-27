Председатель НС Чан Тхань Ман провёл конференцию по оперативному информированию о результатах XIV съезда Партии. Фото: ВИА



Информируя о результатах съезда, член Политбюро, постоянный заместитель секретаря ПКНС, постоянный заместитель Председателя НС До Ван Тьен сообщил, что XIV всевьетнамский съезд Партии проходил с 19 по 23 января 2026 года в столице Ханое. После пяти дней работы в духе серьёзности, ответственности, научного подхода, максимального раскрытия коллективного интеллекта, демократии и обновления съезд завершился с большим успехом.

Это событие имеет особо важное политическое значение для всей партии, всего народа и вооружённых сил страны; является вехой, открывающей новый этап развития государства в новых условиях, конфигурации и целях; это съезд стратегической самостоятельности, самодостаточности и самоукрепления, национальной гордости, устремлённости к подъёму и твёрдой веры в путь, избранный Партией, Президентом Хо Ши Мином и народом Вьетнама.



На съезде Центральный комитет партии XIII созыва представил следующие документы: Политический доклад Центрального комитета партии XIII созыва; Доклад о подведении итогов ряда теоретических и практических вопросов курса обновления по социалистической ориентации за последние 40 лет во Вьетнаме; Доклад о 15-летнем выполнении Устава партии (2011–2025 годы) и предложения по его дополнению и корректировке; Доклад о проверке руководства и управления Центрального комитета Партии XIII созыва. Генеральный секретарь То Лам представил доклад Центрального комитета Партии XIII созыва по документам XIV съезда Партии. В атмосфере высокой демократии и ответственности делегаты уделили значительное время тщательному изучению документов и активному обсуждению, при этом 815 выступлений было сделано на заседаниях делегаций и в пленарном зале.



Съезд провёл выборы строго в соответствии с регламентом, избрав одним туром 180 членов Центрального комитета партии и 20 кандидатов в члены Центрального комитета Партии XIV созыва.



Центральный комитет Партии XIV созыва провёл своё первое пленарное заседание, на котором были избраны руководящие органы партии, в том числе Политбюро XIV созыва в составе 19 человек. Товарищ То Лам, Генеральный секретарь Центрального комитета Партии XIII созыва, был избран Центральным комитетом партии Генеральным секретарём Центрального комитета Партии XIV созыва.



XIV съезд принял решения, имеющие характер «пусковой платформы» для успешной реализации двух стратегических столетних целей страны. В частности, в отношении общей цели съезд определил: сохранение мирной и стабильной среды; быстрое и устойчивое развитие страны; всестороннее улучшение и повышение уровня жизни населения; стратегическую самостоятельность, самоуверенность и самоукрепление, уверенное продвижение в новую эпоху нации; успешную реализацию цели к 2030 году стать развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем дохода выше среднего; воплощение видения к 2045 году — стать развитой страной с высоким уровнем дохода, мирным, независимым, демократическим, богатым, процветающим, цивилизованным и счастливым социалистическим Вьетнамом. Поставлена задача обеспечить среднегодовые темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в период 2026–2030 годов на уровне не ниже 10% в год, а ВВП на душу населения к 2030 году — около 8 500 долларов США в год.



Для достижения целей развития страны съезд определил пять руководящих принципов и основные стратегические ориентиры на предстоящий период.



Исходя из этих ориентиров, съезд обозначил, что в период 2026–2030 годов необходимо сосредоточиться на создании мощных прорывов в трёх решающих сферах: институциональные реформы и их реализация; развитие высококачественных человеческих ресурсов в увязке с наукой, технологиями и инновациями; формирование синхронизированной и современной инфраструктуры. Эти три прорыва взаимосвязаны: институциональная система прокладывает путь; человеческие ресурсы определяют скорость и качество; инфраструктура создаёт пространство и импульс. Их синхронная реализация позволит сформировать новую динамику и новые позиции, тогда как половинчатые меры приведут к утрате возможностей.



Сквозная идея документов съезда, являющаяся источником силы вьетнамской революции, заключается в принципе: «Народ — корень всего», народ является центром, субъектом, целью и движущей силой развития. Все линии и политика должны быть направлены на повышение материального и духовного уровня жизни населения; обеспечение народного суверенитета; уважение, внимательное отношение и опору на народ. В новом периоде особое значение приобретает укрепление «фронта народного доверия».



В части организации реализации документы съезда подчёркивают требование к решительным действиям; повышают ответственность каждого уровня, каждой отрасли и каждого кадра; решительно нацелены на преодоление ситуации, когда много говорят, но мало делают, когда слова не подкрепляются делами, а порой «красиво говорят — плохо делают», отсутствует контроль и надзор, ставятся высокие цели, но реализация идёт медленно и с низкой эффективностью.



Выдающийся успех XIV съезда ярко отражает веру, волю, решимость и новое видение развития партии и нации. Это прочная основа для того, чтобы вся партия, весь народ и вооружённые силы страны, обладая стратегической самостоятельностью, уверенностью и самоукреплением, уверенно вступили в новую эпоху, успешно реализовали Резолюцию XIV съезда Партии во имя мирного, независимого, демократического, богатого, процветающего, цивилизованного и счастливого Вьетнама, твёрдо продвигающегося по социалистическому пути.