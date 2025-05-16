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Председатель НС Чан Тхань Ман провёл встречу с Премьер-министром Таиланда
В настоящее время Таиланд является крупнейшим торговым партнёром Вьетнама в рамках АСЕАН. В 2024 году двусторонний товарооборот составил более 20,2 млрд долларов США, увеличившись на 6,3 % по сравнению с 2023 годом. За первые четыре месяца 2025 года двусторонний товарооборот достиг почти 6,88 млрд долларов США, что на 11,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Премьер-министр Пхэтхонгтхан Чиннават заявила, что намерена обсудить с лидерами Вьетнама меры по укреплению сотрудничества между двумя странами в ближайшем будущем, особенно в сферах экономики, инвестиций и торговли, с целью поднять двусторонние отношения на новый уровень. Она подчеркнула важное значение механизма совместных заседаний кабинетов министров, который Таиланд поддерживает лишь с соседними странами, включая Вьетнам.
Премьер-министр также отметила, что обе страны имеют много общего и занимают важное место в внешней политике друг друга. Она подчеркнула, что углубление тесного сотрудничества между Вьетнамом и Таиландом приобретает особое значение на фоне множества современных вызовов в регионе и мире.
Председатель НС Чан Тхань Ман поблагодарил правительство Таиланда за создание благоприятных условий для вьетнамской общины в Таиланде, численность которой превышает 100 000 человек. Эта община активно участвует в экономической и социальной жизни страны и служит важным мостом дружбы между двумя народами. Признание Вьетнамского квартала в провинции Удонтхани и сохранение памятников, связанных с Президентом Хо Ши Мином, являются наглядным свидетельством этих особых отношений.
Во время встречи обе стороны подчеркнули, что экономическое сотрудничество и инвестиции являются одними из ключевых столпов отношений между Вьетнамом и Таиландом. На сегодняшний день Таиланд занимает 9-е место среди 150 стран и территорий-инвесторов во Вьетнаме с 767 проектами и общим зарегистрированным капиталом более 14,85 млрд долларов. В свою очередь, вьетнамские инвесторы реализуют в Таиланде 21 проект с общим зарегистрированным капиталом в 34,85 млн долларов, что ставит Вьетнам на 37-е место среди 83 стран и территорий, инвестирующих в Таиланд.
Председатель НС отметил, что перспективы экономического сотрудничества между двумя странами остаются широкими, с множеством нераскрытых потенциалов. «Вьетнам с рынком более 100 млн человек, стабильным экономическим ростом и постоянно улучшающейся инвестиционной средой представляет собой привлекательное направление для тайских инвесторов. В то же время Таиланд, обладая стратегическим положением, современной инфраструктурой и развитой экономикой, является перспективным рынком для вьетнамских предприятий», - подчеркнул Председатель НС.
Относительно взаимодействия между законодательными органами обе стороны высоко оценили развитие устойчивых и положительных отношений между НС Вьетнама и Таиланда.
Председатель НС подтвердил, что Вьетнамский парламент привержен дальнейшему совершенствованию правовой базы, созданию благоприятных условий для предприятий и инвесторов обеих стран, а также поддержке инициатив по сотрудничеству в стратегических сферах, таких как цифровая экономика, зелёный переход и устойчивое развитие.
По случаю встречи Председатель НС Вьетнама Чан Тхань Ман, через Премьер-министра Таиланда, передал поздравления и приглашения Председателю Палаты представителей Таиланда Вану Мухамаду Нуру Матха и Председателю Сената Таиланда Монгколу Сурасадже с официальным визитом во Вьетнам в ближайшее время.
Премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават предложила обеим сторонам активизировать обмен делегациями и визитами на высоком уровне, расширять сотрудничество между группами парламентариев дружбы двух стран, особенно в сфере обмена опытом законотворческой деятельности и взаимодействия в многосторонних парламентских форумах.
Обе стороны сошлись во мнении, что в ближайшем будущем необходимо активно развивать межличностные контакты, укреплять транспортное сообщение - воздушное, железнодорожное и автомобильное, а также расширять побратимские связи между местными органами власти двух стран, тем самым способствуя продвижению торгового сотрудничества и развитию туризма.
В ходе встречи Премьер-министр Таиланда также любезно пригласила Председателя НС Чан Тхань Мана с официальным визитом в Таиланд. Председатель НС поблагодарил за приглашение и пообещал организовать визит в подходящее время.