Председатель НС Чан Тхань Ман провёл встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман провёл встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. (Фото: ВИА)

В рамках рабочего визита для участия в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) и проведения ряда двусторонних мероприятий в Турции во второй половине дня 16 апреля (по местному времени) Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман провёл встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



На встрече Председатель НС Чан Тхань Ман поблагодарил за тёплый приём, оказанный Президентом, руководством и народом Турции вьетнамской делегации высокого уровня. По этому случаю он передал приветствия от Генерального секретаря, Президента То Лама Президенту и высшему руководству Турции. Поздравив Турцию с достигнутыми успехами в развитии, Председатель НС высоко оценил её роль и позиции на международной арене, особенно в связи с проведением ряда значимых мероприятий в 2026 году, включая 152-ю Ассамблею МПС.



Выразив радость по случаю приёма Председателя НС Чан Тхань Мана и высокопоставленной вьетнамской делегации, Президент Реджеп Тайип Эрдоган передал искренние поздравления и приветствия Генеральному секретарю, Президенту То Ламу. Он подтвердил, что Турция придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом и стремится вывести двусторонние связи на новый уровень.



Согласившись с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, Председатель НС Чан Тхань Ман отметил, что спустя почти 50 лет с момента установления дипломатических отношений отношения между Вьетнамом и Турцией вышли на новый, более стратегический уровень и нуждаются в дальнейшем повышении в соответствии с потенциалом и перспективами двух стран.



С целью дальнейшего активного и содержательного развития двусторонних отношений в новый период стороны договорились продолжать укреплять политическое доверие, в ближайшее время провести заседание совместной комиссии и эффективно использовать благоприятные условия, включая прямые авиарейсы и электронные визы для граждан двух стран, создавая тем самым условия для активизации деловых связей, развития торговли, инвестиций, туризма и народных обменов. Подчеркнув значительный потенциал сотрудничества, Президент Реджеп Тайип Эрдоган и Председатель НС Чан Тхань Ман отметили необходимость сделать экономику, торговлю и инвестиции ключевыми направлениями взаимодействия, создавая условия для достижения цели по увеличению двустороннего товарооборота до 4 млрд долларов США, а также продолжать поощрять турецкие предприятия инвестировать во Вьетнам, способствуя развитию вьетнамской экономики.



В дружественной и открытой атмосфере лидеры договорились продолжать обмены на высоком уровне и эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества, тем самым способствуя дальнейшему углублению дружбы и многостороннего взаимодействия между Вьетнамом и Турцией. По этому случаю Председатель НС Чан Тхань Ман передал приглашение Генерального секретаря, Президента То Лама Президенту Турции посетить Вьетнам в ближайшее время, и президент Реджеп Тайип Эрдоган с радостью принял это приглашение.