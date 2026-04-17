НОВОСТИ

Председатель НС Чан Тхань Ман провёл встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и Председатель НС Чан Тхань Ман отметили необходимость сделать экономику, торговлю и инвестиции ключевыми направлениями взаимодействия, создавая условия для достижения цели по увеличению двустороннего товарооборота до 4 млрд долларов США, а также продолжать поощрять турецкие предприятия инвестировать во Вьетнам, способствуя развитию вьетнамской экономики.

 

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман провёл встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. (Фото: ВИА)

В рамках рабочего визита для участия в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) и проведения ряда двусторонних мероприятий в Турции во второй половине дня 16 апреля (по местному времени) Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман провёл встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На встрече Председатель НС Чан Тхань Ман поблагодарил за тёплый приём, оказанный Президентом, руководством и народом Турции вьетнамской делегации высокого уровня. По этому случаю он передал приветствия от Генерального секретаря, Президента То Лама Президенту и высшему руководству Турции. Поздравив Турцию с достигнутыми успехами в развитии, Председатель НС высоко оценил её роль и позиции на международной арене, особенно в связи с проведением ряда значимых мероприятий в 2026 году, включая 152-ю Ассамблею МПС.

Выразив радость по случаю приёма Председателя НС Чан Тхань Мана и высокопоставленной вьетнамской делегации, Президент Реджеп Тайип Эрдоган передал искренние поздравления и приветствия Генеральному секретарю, Президенту То Ламу. Он подтвердил, что Турция придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом и стремится вывести двусторонние связи на новый уровень.

Согласившись с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, Председатель НС Чан Тхань Ман отметил, что спустя почти 50 лет с момента установления дипломатических отношений отношения между Вьетнамом и Турцией вышли на новый, более стратегический уровень и нуждаются в дальнейшем повышении в соответствии с потенциалом и перспективами двух стран.

С целью дальнейшего активного и содержательного развития двусторонних отношений в новый период стороны договорились продолжать укреплять политическое доверие, в ближайшее время провести заседание совместной комиссии и эффективно использовать благоприятные условия, включая прямые авиарейсы и электронные визы для граждан двух стран, создавая тем самым условия для активизации деловых связей, развития торговли, инвестиций, туризма и народных обменов. Подчеркнув значительный потенциал сотрудничества, Президент Реджеп Тайип Эрдоган и Председатель НС Чан Тхань Ман отметили необходимость сделать экономику, торговлю и инвестиции ключевыми направлениями взаимодействия, создавая условия для достижения цели по увеличению двустороннего товарооборота до 4 млрд долларов США, а также продолжать поощрять турецкие предприятия инвестировать во Вьетнам, способствуя развитию вьетнамской экономики.

В дружественной и открытой атмосфере лидеры договорились продолжать обмены на высоком уровне и эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества, тем самым способствуя дальнейшему углублению дружбы и многостороннего взаимодействия между Вьетнамом и Турцией. По этому случаю Председатель НС Чан Тхань Ман передал приглашение Генерального секретаря, Президента То Лама Президенту Турции посетить Вьетнам в ближайшее время, и президент Реджеп Тайип Эрдоган с радостью принял это приглашение.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Камау активизирует изменение поведения рыбаков в борьбе с ННН-промыслом

Камау активизирует изменение поведения рыбаков в борьбе с ННН-промыслом

Самая южная провинция Камау активизирует усилия по предотвращению и искоренению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН), уделяя особое внимание повышению осведомленности рыбаков и ужесточению управления рыболовным флотом.
ПОДРОБНЕЕ

