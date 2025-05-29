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Председатель НС Чан Тхань Ман провёл встречу с президентом Венгрии
Оба лидера выразили удовлетворение весьма позитивным развитием отношений между двумя странами, особенно в политико-дипломатической сфере, включая парламентский канал. Они высоко оценили динамичное развитие сотрудничества между двумя парламентами в последнее время, отмечая регулярный обмен делегациями руководства парламентов, взаимодействие между комитетами и группами депутатов-друзей. Также было подчеркнуто тесное сотрудничество на межрегиональных и международных парламентских форумах, в частности, в рамках Межпарламентского союза (МПС).
Председатель НС Чан Тхань Ман отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества, особенно в экономической сфере, при этом объём двусторонней торговли в 2024 году почти достиг 1 млрд долларов США. Однако он подчеркнул, что эти показатели ещё не соответствуют потенциалу обеих стран. Стороны должны эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества и извлекать преимущества из Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA), чтобы стимулировать рост объёмов торговли и взаимных инвестиций в ближайшем будущем.
Председатель НС высоко оценил Венгрию как одну из первых стран ЕС, ратифицировавших Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA); выразил благодарность и призвал Венгрию продолжать поддержку в стимулировании парламентов остальных стран-членов ЕС к скорейшей ратификации этого соглашения.
Президент Венгрии подтвердил свою поддержку и заверил, что будет продолжать добиваться от Европейской комиссии (ЕК) скорейшего снятия «жёлтой карточки» за ННН-промысел в отношении вьетнамского экспортного морепродукта.
Стороны договорились укреплять сотрудничество в таких областях, как полупроводники, ядерная энергетика, интеллектуальное сельское хозяйство, фармацевтика, цифровая трансформация, искусственный интеллект, оборонная промышленность, управление водными ресурсами, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата; а также оказывать взаимную поддержку в участии в цепочках поставок и противодействии глобальным вызовам.
Председатель НС Чан Тхань Ман предложил парламентам двух стран активизировать программы обмена молодыми парламентариями, регулярно проводить двусторонние парламентские форумы, сотрудничать в разработке правовых рамок, поддерживающих цифровую трансформацию и охрану окружающей среды, а также обмениваться опытом в области контроля за исполнением государственной политики, особенно в таких сферах, как управление водными ресурсами и борьба с изменением климата, в которых Венгрия обладает значительным опытом и преимуществами.
Президент Тамаш Шуйок отметил, что студенты Вьетнама, обучающиеся в Венгрии, а также вьетнамская община в Венгрии являются важным ресурсом для развития двусторонних отношений. Он подчеркнул необходимость активизировать сотрудничество и обмены между университетами и дружескими ассоциациями с целью углубления взаимопонимания и расширения сотрудничества в других сферах. Президент Венгрии также подтвердил готовность и впредь поддерживать вьетнамскую общину в роли моста для развития партнерства между двумя странами.