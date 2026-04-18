Председатель НС Чан Тхань Ман провёл встречу с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

Председатель НС Чан Тхань Ман подтвердил, что Россия является надёжным партнёром Вьетнама, а развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства с Россией рассматривается как один из приоритетов внешней политики Вьетнама. Он подчеркнул, что сотрудничество по парламентской линии приобретает всё большее значение, способствуя укреплению политико-правовой основы и продвижению всестороннего взаимодействия между двумя странами, а также выведению сотрудничества на новый уровень в различных сферах в соответствии с духом послания, направленного Генсекретарём ЦК КПВ, Президентом То Ламом Президенту Владимиру Путину.

Председатель НС предложил сторонам углублять политико-дипломатическое и межпарламентское сотрудничество посредством обмена делегациями и контактов на высоком уровне по различным каналам, а также хорошо подготовить визит Председателя Совета Федерации во Вьетнам и визит Председателя НС Чан Тхань Мана в Россию для совместного председательства на пятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству в 2026 году. НС будет продвигать законодательную и надзорную деятельность с целью создания правовой базы и обеспечения реализации стратегических соглашений между двумя странами. Председатель выразил уверенность, что парламенты и парламентарии двух стран могут играть непосредственную роль в продвижении сотрудничества в таких сферах, как народная дипломатия, туризм, установление побратимских связей и развитие сотрудничества между регионами Вьетнама и России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила Вьетнам как наиболее надёжного партнёра России в Юго-Восточной Азии и выразила удовлетворение тем, что двусторонние отношения вышли на новый уровень. Она подтвердила, что российский парламент будет и впредь активно способствовать развитию двустороннего сотрудничества.



Председатель Совета Федерации также отметила, что многие регионы России уже готовы и активно развивают побратимские и партнёрские отношения с регионами Вьетнама, а также обновляют существующие соглашения о сотрудничестве с учётом изменений административно-территориального деления во Вьетнаме. Помимо стратегических направлений взаимодействия, она предложила активизировать сотрудничество в энергетике — включая нефтегазовую сферу и атомную энергетику, — а также уделять внимание гуманитарному сотрудничеству, расширять народные обмены, взаимодействие в сфере образования и подготовки кадров, туризма и культурных обменов для укрепления взаимопонимания между народами двух стран.



Стороны выразили удовлетворение тем, что традиционная дружба и всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Россией продолжают укрепляться и развиваться по многим направлениям, характеризуясь высоким уровнем политического доверия. Они высоко оценили поддержание обменов делегациями на высоком и других уровнях между парламентами двух стран, а также тесную координацию на многосторонних парламентских площадках, таких как МПС; выразили уверенность, что механизм стратегического диалога между парламентами и диалога между правительствами будет и далее укрепляться; подтвердили намерение содействовать скорейшему продлению соглашения о сотрудничестве между группами дружбы парламентариев двух стран.



По этому случаю Председатель НС Чан Тхань Ман подтвердил готовность НС принять Председателя Совета Федерации с официальным визитом во Вьетнам, рассматривая его как важную веху в развитии межпарламентского сотрудничества. Председатель Совета Федерации отметила, что с нетерпением ожидает этой поездки, которая, по её мнению, будет способствовать дальнейшему углублению, эффективности и устойчивости сотрудничества между парламентами и странами.