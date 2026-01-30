Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Председатель НС Чан Тхань Ман провёл встречу с Председателем Европейского совета Антониу Костой

Во второй половине дня 29 января в Доме Национального собрания (НС) Председатель НС Чан Тхань Ман провёл встречу с Председателем Европейского совета Антониу Костой, находящимся с официальным визитом во Вьетнаме с 28 по 29 января 2026 года.

 

Председатель НС Чан Тхань Ман провёл встречу с Председателем Европейского совета Антониу Костой (Фото: ВИА)

В ходе встречи Председатель НС Чан Тхань Ман высоко оценил визит Председателя Европейского совета во Вьетнам в самом начале 2026 года, отметив, что он способствует созданию благоприятного начала для перспективного сотрудничества между Вьетнамом и Европейским союзом (ЕС), особенно в условиях недавнего повышения уровня двусторонних отношений до Всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Председатель НС Чан Тхань Ман подтвердил, что Вьетнам неизменно рассматривает ЕС и его государства-члены в качестве важных партнёров в процессе интеграции и развития страны, а также высоко оценил поддержку ЕС, особенно в таких сферах, как «зелёная» экономика, цифровая трансформация, реагирование на изменение климата и реализация ключевых инфраструктурных проектов.

Говоря о вьетнамско-европейских отношениях, Председатель НС отметил значительный прогресс, достигнутый сторонами в последние годы. Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) приносит практическую пользу обеим сторонам: объём двусторонней торговли в 2025 году достиг почти 74 млрд долларов США, в результате чего ЕС стал четвёртым по величине торговым партнёром Вьетнама. Вьетнам высоко ценит поддержку ЕС в области развития «зелёной» экономики, цифровой трансформации, адаптации к изменению климата, а также в реализации важных инфраструктурных проектов.

Подчеркнув активную роль НС Вьетнама в совершенствовании правовой базы и надзоре за выполнением международных обязательств, включая EVFTA и соглашения с ЕС, Председатель НС заявил, что Вьетнам продолжит создавать максимально благоприятные условия для инвестирования и ведения бизнеса компаниями ЕС во Вьетнаме, а также выразил стремление активизировать межпарламентское сотрудничество между НС и Европейским парламентом, а также с парламентами государств — членов ЕС.

Председатель НС Чан Тхань Ман предложил Председателю Европейского совета Антониу Косте содействовать скорейшему завершению ратификации Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), а также призвать Европейскую комиссию в ближайшее время снять «жёлтую карточку» и продолжить оказание технической поддержки Вьетнаму в реализации мер по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) рыбным промыслом.

Разделяя оценки и предложения Председателя НС Чан Тхань Мана, Председатель Европейского совета согласился с тем, что обе стороны должны тесно координировать усилия для эффективной реализации рамок Всеобъемлющего стратегического партнёрства, в том числе путём укрепления политического доверия через обмен делегациями на всех уровнях и по всем каналам, включая парламентский; эффективно реализовывать EVFTA с целью обеспечения реальных выгод и широких возможностей сотрудничества для деловых кругов обеих сторон; а также продвигать взаимовыгодное сотрудничество в сферах, обладающих значительным потенциалом, таких как морская экономика, цифровая трансформация, чистая энергетика, жизненно важная инфраструктура, наука и технологии, реагирование на изменение климата и другие.

Оба лидера также согласились с необходимостью активизации обмена законодательным опытом между НС и Европейским парламентом, а также парламентами государств — членов ЕС; взаимной поддержки на региональных и мировых парламентских форумах во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и мире, включая обеспечение мира, стабильности, безопасности, а также свободы судоходства и авиации в Восточном море.

По этому случаю Председатель НС Чан Тхань Ман с уважением попросил Председателя Европейского совета Антониу Косту передать приглашение Председателю Европейского парламента Роберте Мецоле посетить Вьетнам с официальным визитом.

ИЖВ/ВИА

