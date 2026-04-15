Председатель НС Чан Тхань Ман провёл встречи с руководителями Италии



Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман проводит встречу с Президентом Италии Серджо Маттареллой. (Фото: ВИА)

В ходе встречи Председатель НС Чан Тхань Ман передал Президенту Серджо Маттарелле приветствия Генерального секретаря, Президента государства То Лама, а также поздравил Италию с важными достижениями, достигнутыми под руководством главы государства. Председатель НС подчеркнул, что, несмотря на географическую удалённость, Вьетнам и Италия имеют много глубоких сходств в культуре и истории борьбы за независимость. Эти факторы служат прочной основой для дальнейшего развития стратегического партнёрства между двумя странами и продвижения к его повышению на новый уровень в ближайшее время.



Для реализации этой цели Председатель НС предложил сторонам активнее задействовать роль законодательных органов, усилить контроль за выполнением двусторонних и многосторонних соглашений. Особое внимание следует уделить расширению сотрудничества в современных сферах, в которых Италия обладает преимуществами, а Вьетнам испытывает потребность, таких как наука и технологии, искусственный интеллект (ИИ), инновации и подготовка высококвалифицированных кадров.





Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман проводит встречу с Президентом Италии Серджо Маттареллой. (Фото: ВИА)

Тепло приветствуя высокопоставленную делегацию Вьетнама, Президент Серджо Маттарелла высоко оценил значение визита, подчеркнув, что это первый визит руководителя ключевого уровня Вьетнама в Италию после выборов депутатов НС XVI созыва и формирования государственного аппарата. Через Председателя НС Президент передал поздравления Генеральному секретарю, Президенту государства То Ламу.



Выразив уверенность, что визит придаст новый импульс сближению двух стран, Президент Италии предложил продолжить наращивание двустороннего товарооборота — одной из опорных и обладающих значительным потенциалом сфер сотрудничества. Наряду с экономикой Президент также предложил расширять обмены и сотрудничество в таких областях, как дизайн моды, культура, туризм и образование.



Обсуждая ситуацию в мире и регионе на фоне сложных и непредсказуемых изменений, Президент Серджо Маттарелла особо подчеркнул важность защиты ценностей мира и выразил твёрдую поддержку многосторонности. Лидеры двух стран договорились усиливать координацию и взаимную поддержку в международных и региональных организациях, прежде всего в Организации Объединённых Наций.



Обсуждая текущую региональную и международную обстановку, Вьетнам и Италия разделяют общее видение и согласны с необходимостью урегулирования всех споров мирными средствами на основе уважения международного права.

Ранее, Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман принял заместителя Председателя Сената Италии Личию Ронцулли.



На встрече Председатель НС Чан Тхань Ман выразил искреннюю благодарность за тёплый приём со стороны Сената Италии и выразил уверенность, что визит будет способствовать дальнейшему развитию стратегического партнёрства между Вьетнамом и Италией, а также двустороннего межпарламентского сотрудничества.



Информируя о результатах XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и выборов депутатов НС XVI созыва (март 2026 года), Председатель НС подчеркнул, что Вьетнам активно проводит реструктуризацию экономики в увязке с обновлением модели роста в направлении быстрого и устойчивого развития, уделяя особое внимание цифровой трансформации, зелёному росту, цифровой экономике, циркулярной экономике. Он подтвердил, что Вьетнам придаёт большое значение ведущей роли и позиции Италии в Европе и в мире; с удовлетворением отметил позитивное развитие двусторонних отношений, особенно после их повышения до уровня стратегического партнёрства в 2013 году. Председатель НС отметил значительный потенциал сотрудничества, прежде всего в сферах, где Италия обладает преимуществами, а Вьетнам испытывает потребность, таких как высокотехнологичная промышленность, цифровая трансформация, цифровая экономика. НС Вьетнама и Парламент Италии поддерживают тесные контакты и координацию на региональных и международных межпарламентских форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС), Азиатско-Европейский парламентский форум (АЕПФ), внося вклад в развитие стратегического партнёрства между двумя странами.

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман встречается с заместителем Председателя Сената Италии Личией Ронцулли. (Фото: ВИА)

В целях дальнейшего углубления двусторонних отношений Председатель НС Чан Тхань Ман предложил активизировать обмен делегациями и контакты на всех уровнях, особенно на высшем; эффективно реализовывать достигнутые договорённости и соглашения, способствовать выведению отношений между Вьетнамом и Италией на новый уровень; продолжать активно использовать существующие механизмы сотрудничества в области дипломатии, обороны, экономики, науки и технологий; парламентским комитетам и группам парламентской дружбы обмениваться опытом, особенно в сфере законотворчества и надзора.



В экономико-торговой сфере Председатель НС отметил значительный потенциал сотрудничества в таких областях, как мода, текстильная и обувная промышленность, цифровая трансформация, энергетика; предложил эффективно реализовывать механизм Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Вьетнамом и Италией; использовать возможности Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом (EVFTA) для расширения инвестиционного сотрудничества в перспективных сферах, таких как высокие технологии, зелёная экономика, финансы и услуги, логистика.

Он также предложил Италии содействовать скорейшей ратификации оставшимися странами ЕС Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и Европейским союзом (EVIPA), а Европейской комиссии — ускорить рассмотрение вопроса о снятии «жёлтой карточки» в отношении экспорта морепродуктов Вьетнама и исключении Вьетнама из списка стран, не сотрудничающих в налоговой сфере. Поблагодарив Италию за предоставление официальной помощи развитию (ОПР), Председатель НС предложил продолжить её предоставление в приоритетных областях.



Подчеркнув важность расширения многопланового сотрудничества в сферах обороны и безопасности, культуры и туризма, народных обменов, образования и подготовки кадров, науки и технологий, Председатель НС предложил Италии рассмотреть возможность введения безвизового режима для граждан Вьетнама и расширения программ обмена и сотрудничества.



Тепло приветствуя высокопоставленную делегацию Вьетнама, заместитель Председателя Сената Личия Ронцулли подчеркнула традиционный характер отношений между Вьетнамом и Италией, отметив, что Вьетнам является динамично развивающейся страной и важным приоритетным партнёром Италии в Индо-Тихоокеанском регионе. Она выразила полное согласие с предложенными направлениями сотрудничества, подтвердив, что Италия будет содействовать эффективной реализации EVFTA, поддерживать процесс ратификации EVIPA, а также усилия по снятию «жёлтой карточки» незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысла) Вьетнама, рассматривая это как важный шаг для активизации инвестиционных и торговых потоков. Заместитель Председателя Сената также отметила значительное присутствие итальянских предприятий во Вьетнаме и перспективы сотрудничества в таких сферах, как энергетика, искусственный интеллект, инновации, туризм.



Обсуждая международное и региональное сотрудничество, стороны договорились активизировать контакты, консультации и взаимную поддержку на многосторонних площадках, особенно в рамках Организации Объединённых Наций (ООН), взаимодействия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – Европейский союз (АСЕАН – ЕС) и межпарламентских форумов, внося вклад в обеспечение мира, стабильности и глобального процветания. Заместитель Председателя Сената Личия Ронцулли подчеркнула позицию Италии в поддержку многосторонности как инструмента обеспечения мира, а также важность обеспечения безопасности и свободы судоходства и авиации.



По этому случаю Председатель НС Чан Тхань Ман пригласил Личию Ронцулли посетить Вьетнам и через неё передал приглашение Председателю Сената совершить официальный визит во Вьетнам.