Председатель НС Чан Тхань Ман принял участие в церемонии открытия 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза



Председатель НС Чан Тхань Ман сфотографировался с главами делегаций различных стран (Фото: ВИА)

В церемонии открытия приняли участие Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, Председатель Межпарламентского союза Тулия Аксон, Генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг, а также более 60 председателей парламентов, 40 заместителей председателей и свыше 1 000 парламентариев из 114 парламентов — членов МПС.

В своем послании к 152-й Ассамблее МПС Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш подчеркнул центральную роль парламентов в преобразовании многосторонних обязательств в конкретные действия на национальном уровне, тем самым укрепляя эффективность многосторонней системы. Он отметил важность международного сотрудничества, диалога и инклюзивного управления как ключевых факторов в противодействии глобальным вызовам и призвал к укреплению партнёрства между ООН и парламентами с целью повышения подотчётности и укрепления доверия граждан.

Выступая с приветственной речью на открытии Ассамблеи, Председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш подчеркнул, что МПС-152 является событием исторического значения с чрезвычайно актуальной тематикой, имеющей значение не только на глобальном уровне, но и непосредственно связанной с важными региональными процессами. Международное сообщество несёт общую ответственность за обеспечение мира и справедливости для будущих поколений — не только посредством заявлений, инициатив и идей, но, что более важно, через конкретные действия, направленные на благо людей. Он также подчеркнул необходимость укрепления роли многосторонности и формирования новой архитектуры международных отношений — более справедливой и эффективной, особенно в таких ключевых сферах, как политика, мир, безопасность и международное экономическое сотрудничество.

Председатель НС Чан Тхань Ман с Председателем МПС Тулией Аксон (Фото: ВИА)

Выступая на церемонии открытия, Председатель МПС Тулия Аксон выразила обеспокоенность нарастающим неравенством, а также предупредила о серьёзных последствиях климатического кризиса для будущего человечества. Она подтвердила центральную роль парламентов в формировании консенсуса, выработке политики и определении глобальных решений, призвав парламенты сосредоточиться на трёх ключевых направлениях: продвижении инклюзивности, настойчивом ведении диалога и действиях с долгосрочным видением в интересах будущих поколений, тем самым укрепляя многосторонность при центральной роли ООН.

Генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг отметил важную роль парламентской дипломатии в продвижении мира, сотрудничества и развития в регионах и во всём мире, а также в улучшении жизни людей посредством диалога, сотрудничества, укрепления доверия и обмена опытом. Он сообщил, что в 2025 году МПС активно продвигал межпарламентское сотрудничество на глобальном и региональном уровнях, включая конфликтные регионы, и объявил о проведении в 2026 году ряда крупных мероприятий, таких как Глобальный форум женщин-парламентариев (июнь 2026 года, Сербия) и 153-я Ассамблея МПС (октябрь 2026 года, Танзания). Говоря об итогах МПС-152, Мартин Чунгонг призвал Ассамблею обсудить и принять две важные резолюции: о роли парламентов в создании эффективных механизмов управления постконфликтным периодом и восстановлении справедливого и устойчивого мира, а также о построении справедливой и устойчивой глобальной экономики — роли парламентов в противодействии протекционизму, снижении тарифов и предотвращении уклонения компаний от уплаты налогов.

152-я Ассамблея Межпарламентского союза проходит с 15 по 19 апреля 2026 года. В соответствии с программой Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман выступит с важной речью на общем обсуждении Ассамблеи.