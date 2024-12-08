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Председатель НС Чан Тхань Ман принял президента Ассоциации дружбы Нагасаки – Вьетнама
Чан Тхань Ман выразил свое удовлетворение встречей с Томиокой Цутому и членами ассоциации во время своего первого официального визита в Японию в качестве председателя Национального собрания. Он поблагодарил и высоко оценил деятельность ассоциации по сотрудничеству с Вьетнамом в последнее время.
Председатель НС подчеркнул, что дружественное сотрудничество между двумя странами развивается сильно, всесторонне и содержательно при высоком политическом доверии и является мостом для все более глубокого продвижения местного сотрудничества, культурного обмена и обмена и обмена между людьми.
Чан Тхань Ман отметил, что многогранное сотрудничество между Вьетнамом и префектурой Нагасаки, особенно в области экономики, инвестиций, местных обменов и обменов между людьми, продолжает позитивно развиваться, внося практический вклад в развитие тесного сотрудничества между Вьетнамом и Японией. Он подчеркнул, что вьетнамская община в Японии стала второй по величине иностранной общиной, насчитывающей почти 600 000 человек, активно способствуя социально-экономическому развитию Японии.
Председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул, что Вьетнам поощряет и создает благоприятные условия для того, чтобы префектура Нагасаки расширяла обмены и сотрудничество с вьетнамскими населенными пунктами для развития давних традиционных отношений, приносящих практическую пользу народам двух стран.
Чан Тхань Ман предложил Ассоциации дружбы Нагасаки - Вьетнама продолжать уделять внимание мобилизации и призыву местных властей организовывать больше мероприятий по культурному обмену и обмену между людьми; активно поддерживать вьетнамскую общину, живущую, обучающуюся и работающую в префектуре Нагасаки; поддерживать, помогать и активно участвовать в деятельности Генерального консульства Вьетнама в Фукуоке.