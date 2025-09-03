НОВОСТИ
Председатель НС Чан Тхань Ман принял Первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России
Владимир Якушев выразил радость по поводу визита во Вьетнам, сердечно поблагодарил за тёплый и торжественный приём, оказанный вьетнамской стороной делегации. Поздравив Вьетнам с успешным проведением торжеств по случаю 80-летия, Владимир Якушев отметил, что Вьетнам является образцом в деле борьбы за освобождение от колониального рабства, сопротивления агрессорам в XX веке, а также является самостоятельным, энергичным, миролюбивым, верным и развивающимся народом в условиях нынешних глобальных изменений.
Стороны сошлись во мнении, что политические отношения укрепляются благодаря контактам и обмену делегациями высокого уровня и на других уровнях; отношения между Коммунистической партией Вьетнама и правящей партией «Единая Россия» активно развиваются. Лидеры сошлись во мнении, что в последнее время отношения между Национальным собранием Вьетнама и Федеральным Собранием России расширяются.