Председатель НС Чан Тхань Ман принял Первого заместителя Председателя Совета Федерации России

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман приветствовал делегацию Совета Федерации России, прибывшую с визитом во Вьетнам; отметил, что этот визит является важным шагом в продвижении сотрудничества между двумя законодательными органами, способствует развитию сотрудничества и прямого обмена между Группой вьетнамско-российской дружбы Национального собрания Вьетнама и Группой сотрудничества с Вьетнамом Совета Федерации России; а также способствует укреплению взаимодействия между вьетнамскими провинциями и субъектами Российской Федерации на основе посещений и изучения практики работы местных органов Вьетнама.

По этому случаю Председатель Национального собрания передал приветствия и наилучшие пожелания Президенту России В. В. Путину, Председателю Совета Федерации В. И. Матвиенко и Председателю Государственной Думы В. В. Володину.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации А. В. Яцкин выразил радость по поводу новой встречи с Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном; поблагодарил Председателя Национального собрания и Национальное собрание Вьетнама за теплый и внимательный прием Делегации; подчеркнул, что постоянное внимание и всесторонние указания со стороны Председателя Национального собрания являются движущей силой для продвижения сотрудничества по парламентской линии.

А. В. Яцкин передал приветствия Председателя Совета Федерации В. И. Матвиенко Председателю Национального собрания Чан Тхань Ману и подчеркнул, что высшее руководство Российской Федерации высоко ценит традиционные дружественные отношения и всеобъемлющее стратегическое партнёрство с Вьетнамом, рассматривая Вьетнам как одного из важнейших партнеров России в регионе.

Выразив радость от новой встречи с А. В. Яцыкиным после официального визита в Российскую Федерацию в сентябре 2024 года, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман отметил, что Вьетнам всегда уделяет внимание, наблюдает и поздравляет Россию с важными достижениями в социально-экономическом развитии и считает, что в этом процессе особо велика роль и вклад Совета Федерации.

Чан Тхань Ман подчеркнул, что партия, государство, Национальное собрание и народ Вьетнама неизменно помнят и глубоко ценят помощь народа Советского Союза, включая братский народ России, в борьбе за национальную независимость в прошлом, а также тесное и эффективное сотрудничество Российской Федерации сегодня в деле развития Вьетнама.

Исходя из фундамента всеобъемлющего стратегического партнёрства, установленного более десяти лет назад (2012–2025), Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман отметил, что высокий уровень политического доверия является важной основой для дальнейшего раскрытия потенциала сотрудничества между двумя сторонами в интересах развития обоих народов.

Стороны подчеркнули, что 2025 год имеет особое значение в истории каждой страны и в двусторонних отношениях; обе стороны приняли участие во многих важных мероприятиях и юбилейных событиях друг друга; совместно организуют ряд мероприятий, посвященных 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, что отражает традиционные дружественные чувства, которые два народа питают друг к другу.

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и Первый заместитель Председателя Совета Федерации А. В. Яцкин сошлись во мнении, что всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Россией развивается активно; двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах продвигается в практическом и эффективном направлении, особенно в области сельского, лесного и рыбного хозяйства, продовольствия; расширение прямых авиарейсов способствовало развитию обменов между народами, туризма и торговли. Председатель Национального собрания предложил Совету Федерации поддерживать и продвигать расширение и углубление прямого сотрудничества между местными органами двух стран, создавать новые партнерские связи, соответствующие потребностям развития и потенциалу каждого региона.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации А. В. Яцкин подтвердил, что у двух стран есть еще значительный потенциал и возможности для развития сотрудничества; отметил, что одной из важных задач Совета Федерации является содействие сотрудничеству между регионами двух стран; поблагодарил вьетнамскую сторону за организацию визитов Делегации в такие местности, как город Кантхо и провинция Кханьхоа, для изучения возможностей развития межрегионального сотрудничества; заявил о готовности вместе с Национальным собранием Вьетнама поддерживать местные органы власти в практическом осуществлении подписанных соглашений, а также в подготовке новых документов, создающих основу для расширения связей.

Стороны договорились активизировать обмен информацией для расширения взаимодействия между многими регионами двух стран с целью содействия обменам между народами и расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурной, образовательной, туристической и других сферах.

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман высоко оценил положительные результаты сотрудничества по парламентской линии в целом и между Национальным собранием Вьетнама и Советом Федерации в частности, включая активную и ответственную роль Группы вьетнамско-российской дружбы Национального собрания Вьетнама и Группы сотрудничества с Национальным собранием Вьетнама при Совете Федерации.

Соглашение, подписанное в сентябре 2024 года, и План действий на 2024–2025 годы были добросовестно реализованы двумя законодательными органами, и многие задачи уже выполнены. Стороны договорились совместно изучить и подготовить новое Соглашение о сотрудничестве на следующий период.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации А. В. Яцкин передал слова сочувствия и соболезнования по поводу человеческих жертв и материального ущерба, вызванных стихийными бедствиями, произошедшими в Центральном Вьетнаме в последнее время.